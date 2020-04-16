Das Erste: в борьбе с коронавирусом математики Израиля предложили поделить население пополам

Как и многие другие государства, Израиль оказался на пороге важного решения: ему предстоит выбирать между здоровьем граждан и возможным экономическим ущербом из-за карантинных мер, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Математики страны предложили собственное решение проблемы: надо поделить всё население на две группы и разрешать одной половине выходить на улицу, пока вторая остаётся дома. Через неделю группы должны меняться местами.

Четверть населения Израиля потеряла работу, многим это стоило нервной системы, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Несколько дней назад на израильском телевидении разразился настоящий скандал: двое мужчин спорили по поводу правильного образа действий в условиях коронавируса. Одним из них был экономический советник Биньямина Нетаньяху, другим — глава израильской фирмы, производящей одежду.

Они сидели рядом друг с другом, кричали и подходили на близкое расстояние. Во времена кризиса с коронавирусом оно, возможно, было даже слишком близким. «Надеюсь, у вас нет коронавируса, потому что вы плюётесь, когда разговариваете», — сказал советник Нетаньяху. Его оппонент извинился и выразил надежду на то, что у них обоих нет коронавируса, и пожелал здоровья семье собеседника.

В Израиле сейчас все на нервах, отмечает немецкий телеканал. Магазины сети модной одежды, принадлежащие участнику той самой программы, тоже закрыты. Между тем, до сих пор в Израиле наблюдалась почти полная занятость населения. Сейчас уровень безработицы составляет около 25%.

Предприниматели хотят, чтобы правительство, наконец, пояснило, когда закончатся ограничительные меры. «Нам нужны ясные заявления. Ещё два дня назад мы думали, что вернёмся после выходных. Теперь нам говорят, что Нетаньяху озвучит решение в четверг. Так не годится, когда народ ничего не знает точно», — подчеркнул владелец сети магазинов модной одежды Fox.

В Израиле сейчас продолжается празднование Песаха, однако в стране действуют жёсткие ограничения выхода на улицу. Распространение коронавируса, по оценкам правительства, удалось замедлить. Нетаньяху обещает скорое решение об отмене карантина. «К выходным мы разработаем окончательное решение. Оно касается как экономики, так и системы образования, — заявил он. — Даже если сейчас мы планируем постепенную отмену, эти медленные шаги будут полными ответственности».

Внутри израильского правительства кризис с коронавирусом постоянно вызывает напряжённость. Министерство финансов требует как можно скорее снять ограничения. Его представители предупреждают о катастрофических экономических последствиях. Другой позиции придерживается Министерство здравоохранения. Оно предостерегает от слишком поспешной отмены ограничений. По версии Министерства здравоохранения, необходимо и дальше сохранять осторожность. Меры, принятые до сих пор, были очень успешными и помогли ограничить число заражений, поэтому нельзя допустить ошибку, которая приведёт к неконтролируемой ситуации.

Это означает, что Израиль, как и многие другие страны, находится на пороге важного решения — он должен выбирать между здоровьем граждан и возможным экономическим ущербом, отмечает Das Erste. В четверг Нетаньяху будет рассматривать различные предложения в национальном совете безопасности Израиля. В частности, речь идёт об идеях министерств финансов и здравоохранения.

Однако свои предложения высказали таже исследователи из израильских университетов. Так, математики считают, что нужно разделить население Израиля на две группы и выпускать их на улицу по одной. В это время вторая группа должна оставаться дома, а через неделю их нужно менять местами. Благодаря такой модели количество контактов будет сокращено. Соответственно, будет снижено и число тех, кто переносит вирус бессимптомно и при этом заражает других людей. По мнению израильских математиков, таким способом можно хотя бы частично завершить карантин, не рискуя спровоцировать новую волну заражений, заключает немецкий телеканал Das Erste.