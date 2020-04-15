NTD: Антарктида пока остаётся единственным континентом без коронавируса

В Антарктиде находится несколько десятков научных станций, принадлежащих разным странам, и сейчас общение между ними идёт только онлайн. Хотя после недавнего завершения туристического сезона на этом континенте пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, на всех станциях из предосторожности ввели карантин. А правительство Чили решило временно эвакуировать все свои экспедиции, чтобы не рисковать, передаёт NTD.

Антарктида пока остаётся единственным континентом, где не распространяется коронавирус. Чилийские власти работают над тем, чтобы защитить материк от пандемии. В Антарктиде находится несколько десятков научных станций, принадлежащих разным странам.

Туристический сезон здесь завершился 3 марта, при этом не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. На всех станциях ввели карантин. Общение идёт только по телефону или через интернет.

МАРСЕЛО ЛЕППЕ КАРТЕС, директор Чилийского антарктического института: Мы много обсуждали потенциальный ущерб, который может нанести вспышка COVID-19 в Антарктиде. Последствия для станций могут быть катастрофичными. Здесь нет таких больниц, как на других материках.

Учёные считают, что благодаря карантину и большим расстояниям между станциями возможность случайной передачи вируса крайне мала. Между тем чилийские станции закрываются.

МАРСЕЛО ЛЕППЕ КАРТЕС: Из-за возможной вспышки COVID-19 мы решили закрыться на сезон и вывозим весь технический персонал. Поэтому чилийские научные экспедиции в Антарктиде закончились раньше обычного.

Летом на научных станциях в Антарктиде живут более 4 тысяч человек. В зимний сезон остаётся около тысячи. Также континент ежегодно посещают 30—40 тысяч туристов.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.