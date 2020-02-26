Monde: в Антарктиде собираются построить первый университет

В Антарктиде разрешена только исследовательская деятельность, и эксперты задумались о создании там собственного университета, который стал бы и научной, и политической площадкой. Они собираются взрастить массу «послов Антарктиды», которые смогли бы защищать нетронутый континент, пишет Le Monde.

В январе Бразилия открыла свою новую базу в Антарктиде, которая похожа на шикарный отель, пишет Le Monde. Чуть раньше же стало известно о новом проекте «Андромеда» Международного полярного фонда, в рамках которого планируется к 2026 году открыть первый университет Антарктиды.

В соответствии с соглашением от 1961 года, в Антарктиде разрешается вести только научную деятельность. Сегодня там построено 97 баз научного или двойственного назначения. 78 из них работают на сегодняшний день, 44 — круглый год. При этом многие страны говорят о том, что собираются строить и новые базы.

Помимо климата и льдов, на этих базах изучают метеориты, землетрясения, магнетизм Земли, микроорганизмы, которые живут в экстремальных условиях, наблюдают за звёздами. А в рамках «Андромеды» планируют и провести опыты с роботами. Там рассчитывают принимать по 30—40 молодых учёных, которые будут приезжать на несколько месяцев.

По мнению некоторых, создание такого университета укрепит многонациональный характер континента и может стать местом проведения научных и политических конференций. Но при этом у экологов есть опасения, что подобная площадка приведёт к увеличению воздушного траффика в этом нетронутом регионе, хотя авторы концепции и уверяют, что все внутренние перемещения будут проходить на маленьких аэропланах. Кроме того, там собираются производить топливо из воздуха и солнечной энергии.

По убеждению защитников проекта, чем больше людей увидят Антарктику, тем больше в мире будет её «послов». Другие же опасаются, что эти разговоры выгодны лишь туроператорам, и нужно вводить какие-то лимиты на посещение региона.

Отдельная проблема — это отсутствие механизмов наказания для государств, которые могут нарушать соглашение от 1961 года, например, заниматься там добычей природных ископаемых. И если у Антарктиды будет много «послов», ещё и знаменитых, то эта масса людей может иметь решающий голос.

У Антарктиды есть потенциал и в космической сфере. Так, именно на полюсах лучше всего устанавливать антенны для передачи информации со спутников. Сейчас там расположено только три такие станции, но новые антенны могут появиться как раз на «Андромеде».

Впрочем, и без этого некоторые государства проявляют особенную активность в Антарктике. Например, Китай строит там уже пятую станцию, и все они в разных местах. Бурная деятельность в регионе и у России с Соединёнными Штатами. Учёные принимают во внимание гипотетическую военизацию континента, хоть эта вероятность и мала.

Если раньше новые станции строили инженеры и их цель состояла исключительно в выживании, то теперь к работе привлекаются видные архитекторы — и сами станции стали отличаться интересным дизайном. Это стало возможно, в том числе, благодаря заимствованию технологий из других сфер — например, космической, что позволяет делать большие окна в строениях, не опасаясь потерять тепло.

«Научные базы в Антарктике — это больше не просто флагштоки, они сами уже стали флагами, — приводит Le Monde мнение исследователя. — Однако, чтобы стать символами национального престижа, как космические миссии, антарктические базы должны быть не просто функциональными, но должны заставлять мечтать».