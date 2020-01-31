1+1: открытие Антарктиды без Украины не обошлось

Вот уже 200 лет не утихают споры по поводу того, кто первый открыл Антарктиду. Российские энциклопедические ресурсы говорят, что континент открыла российская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева. Англоязычная «Википедия» не так однозначна: первооткрывателями называют сразу три экспедиции. Однако канал «1+1» точно знает, что без Украины в этом вопросе не обошлось.

Именно сегодня, 30 января, но 1820 года моряки британской экспедиции увидели вершины высоких гор среди белых льдов. 200 лет назад была открыта Антарктида. Почему до сегодняшнего дня россияне пытаются доказать то, что они первыми открыли континент, и что делают украинцы в Антарктиде за тысячи километров от дома? Тему изучал наш Александр Загородный. Сегодня первая серия под названием «Сокровища Антарктиды».

200 лет назад капитаны сразу трёх экспедиций берут курс на юг. Подданные Российской Империи Беллинсгаузен, британской королевы Брансфилд и американец Палмер — все они уверены, что где-то там, за ледяными полями, обязательно должна быть земля. В январе 1820 года первый человек всё-таки вступит на неё. Человечество узнает, что южный континент, о котором догадывались ещё древние греки, всё-таки существует. Его назовут Антарктида. А вот кто первым открыл самый холодный континент планеты, будут спорить все эти 200 лет.

Российские энциклопедические ресурсы говорят однозначно: Антарктиду открыла российская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева. Англоязычная «Википедия» не так однозначна: первооткрывателями называют сразу три экспедиции.

ВАСИЛИЙ ПРИДАТКО-ДОЛИН, исследователь истории Антарктиды: Как высказались недавно британцы, Антарктиду открывали коллективно и постепенно.

Василий Придатко-Долин — исследователь истории Антарктиды. Он объясняет: 27 января россиянам удалось увидеть лишь высокую льдину, а вот через три дня британцы чётко увидели землю и только потом сошли на берег.

А украинцы? Куда же в мире без украинцев. Полтавский дворянин Иван Завадовский был помощником капитана шлюпа «Восток», поэтому Антарктиду открывали и украинцы.

ВАСИЛИЙ ПРИДАТКО-ДОЛИН: Иван Иванович Завадовский был нашим земляком, и я думаю, что c Украины был также и его денщик, но его фамилии нет в составе экспедиции.

И всё-таки, почему Россия настаивает на том, что Беллинсгаузен был первым? Дело тут не в величии или тех самых скрепах, уверены украинские исследователи. Дело — в геополитике, территориальных претензиях и сотнях миллиардов долларов США.

АНДРЕЙ ФЕДЧУК, заведующий отдела Национального антарктического центра Украины: Они пытаются склонить общественное мнение к праву первооткрывателя. Хотя с точки зрения международного права право первооткрывателя является атавизмом.

Антарктида — 10 процентов суши земли, континент, который очень богат углём, железной рудой, медью, свинцом, цинком. До 2048 года в Антарктиде действует мораторий на разработку и добычу полезных ископаемых. А что будет после 2018 года?

АНДРЕЙ ФЕДЧУК: Будет некий международный консорциум, который будет добывать полезные ископаемые по разработанным правилам, но распределение разработок будет зависеть от научного вклада стран в исследования Антарктики, поэтому чем больше станций, тем больше ты получишь.

Именно поэтому Россия после развала Советского Союза не отдала младшим сёстрам ни одной станции. И всё-таки у Украины есть свой уголок в Антарктиде. Это станция «Академик Вернадский», бывшая британская «Фарадей». Поэтому в будущем Украина также будет иметь право получать процент от продажи полезных ископаемых.

Но станция в Антарктиде — это не способ застолбить место, Антарктида, в первую очередь, — это наука и престиж страны. Антарктида, как Арктика — это место, где можно узнать о том, что творится с планетой, так сказать, измерить пульс земли.

ЕВГЕНИЙ ДИКИЙ, директор Национального антарктического центра Украины: Исследования двух полярных регионов, мирового океана и исследование космоса — это три маркера, которые различают страны первого мира от стран третьего. А поскольку второго мира сейчас нет, то мы скатимся либо в один, либо в другой. Либо мы будем частью того золотого миллиарда, где Илон Маск, Марс и так далее, либо частью того мира, где сомалийский крестьянин мотыгой обрабатывает десять метров сухой земли. Третьего варианта нет, мы либо будем там, либо там. И поэтому наша станция «Академик Вернадский» является одним из тех пунктов, благодаря которым мы цепляемся за это.

А кто первым в мире ступил на землю Антарктиды, уже не так и важно. Хотя учёные и это тоже выяснили: это были не британцы, американцы, россияне или украинцы, а испанцы. Фрегат «Сан-Тельмо» в 1819 году мощным штормом затянуло в южные широты. Моряки погибли. Останки судна нашли в Антарктиде значительно позже. Они были первыми.

Александр Загородный, Геннадий Шульга, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 30 января 2020 года.