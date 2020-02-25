112: украинцев в Антарктиде окружил розовый снег

Работники украинской антарктической станции «Академик Вернадский» стали свидетелями появления розового снега. Как пишет «112 Украина», такую окраску снег обретает из-за микроскопических снежных водорослей — хламидомонад Chlamydomonas nivalis. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур, и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы.
Работники украинской станции «Академик Вернадский» стали свидетелями появления розового снега в Антарктиде. Как пишет «112 Украина», об этом стало известно из сообщения Национального антарктического научного центра в Facebook.
«Уже несколько недель украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» окружена... малиновым снегом!» — говорится в сообщении.
По словам исследователей, такую окраску снег приобретает из-за микроскопических снежных водорослей — хламидомонад Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур, и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы.
При благоприятных погодных условиях споры начинают прорастать. Кроме зелёного пигмента — хлорофилла, их клетки содержат ещё и красный каротиновый слой, потому на снегу возникают красные пятна, словно от малинового джема. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.
«Цветение снега» способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает, в результате чего образуется всё больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою — и «цветение» снега прекращается.
Данное явление также можно наблюдать в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.
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