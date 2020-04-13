Euronews: Штайнмайер назвал пандемию «испытанием человечности» — но число жертв растёт, как на войне

Страны Европы продолжают жить надеждой на скорое преодоление пика пандемии. Однако пока число жертв коронавирусной инфекции продолжает расти, а меры карантина приходится продлевать. Правительства разных стран по-прежнему призывают граждан оставаться дома и проявить понимание и ответственность, передаёт Euronews.
В Великобритании в субботу было объявлено о смерти за минувшие сутки ещё 917 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число погибших от эпидемии в этой стране приблизилось к десяти тысячам. Анализы на возбудитель COVID-19 оказались положительными у порядка 80 тысяч британцев. Четверть из них пришлось положить в больницу.
ПРИТИ ПАТЕЛ, министр внутренних дел Великобритании:Эти тяжёлые цифры подчёркивают серьёзность чрезвычайной ситуации в нашей стране. Разрушительные последствия эпидемии и беспрецедентные, но необходимые меры противодействия ей затрагивают все стороны нашей повседневной жизни.
В Германии от последствий заражения скончались на сегодня около трёх тысяч человек. С редким обращением к нации выступил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он призвал граждан ФРГ к «терпению и дисциплине».
ФРАНК ВАЛЬТЕР-ШТАЙНМАЙЕР, президент ФРГ: Пандемия — это не война. Нации не идут против наций, солдаты — против солдат. Это испытание нашей человечности.
Во Франции, где болезнь унесла более 13 тысяч жизней, в субботу стало известно о гибели ещё 635 жителей республики. В Италии вновь выросло число умерших за сутки: в субботу оно составило 619 человек — на 49 больше, чем день назад. Здесь эпидемия COVID-19 унесла более 19 тысяч жизней, и более 150 тысяч человек проходят лечение.
В управлении Росгвардии по Республике Крым и Севастополю рассказали об обнаружении артиллерийского снаряда времён Великой отечественной войны при проведении строительных работ в районе железнодорожной станции Мекензиевы горы.
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице. Данные передали в правоохранительные органы.
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил, что принято решение удвоить количество региональных коек на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов рассказал, как укрепить лёгкие на фоне распространения COVID-19 при помощи сохранения необходимого уровня влажности в помещениях.
Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал, что на этой неделе Госдума рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии.
Член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко заявил, что лесные пожары в чернобыльской зоне горят в 2 км от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.