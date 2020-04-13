Frankfurter Allgemeine Zeitung: в Берлине разогнали демонстрацию против карантина

В Берлине прошла демонстрация против действующих в Германии мер по ограничению контактов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Её участники считают, что карантин нарушает конституционные права граждан, а эпидемия — это всего лишь надуманный предлог. После того как протестующие проигнорировали предложение разойтись мирно, полиция разогнала их силой.
Во вторник полиция Берлина разогнала демонстрацию. Некоторые из участников оказали сопротивление. По словам одного из них, акция была направлена против действующих мер по ограничению контактов.
УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ:Нас лишили права выходить на улицы. Восьмая статья конституции была отменена. И это недопустимо. Для этого нет причин. Это решение приняли якобы из-за коронавируса, но учёный из Бонна, который провёл исследования в Хайнсберге, поделился недавно информацией, что от этой болезни умирают только 0,37% заразившихся. 0,37% — это не повод вводить в стране карантин.
Спикер полиции заявила, что на призыв разойтись отреагировали только некоторые из порядка 300-350 протестующих, собравших на площади Розы Люксембург.
СПИКЕР ПОЛИЦИИ:Всё это происходит несмотря на запрет на массовые мероприятия. В прошлые субботы мы прилагали большие усилия для того, чтобы объяснить людям, что они должны уйти с площади, должны соблюдать дистанцию по отношению друг к другу. Некоторые откликнулись на наши требования. Мы использовали громкоговорители. Теперь мы устанавливаем личности тех людей, которые не выполнили наши требования, а после этого мы их отпустим.
По мнению немецкого правительства, действующие меры по ограничению контактов не противоречат конституции.
Злоумышленники стали использовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян, отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт заявил, что не собирается менять устав организации, чтобы получить возможность сохранить свою должность по истечении третьего подряд срока на посту.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не принял рапорт главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, подавшего в отставку на фоне критики из-за введения комендантского часа в 30 городах страны и провинции Зонгулдак.
Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда за заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с 1 мая 2020 года.
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал об истории с переводом его и Андрея Ещенко в молодёжный состав за лайк в социальной сети стихотворения с критикой тогдашнего наставника команды Массимо Карреры.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которых стороны поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев в реванше без проблем победит бывшего абсолютного чемпиона мира в этой категории украинца Александра Усика.