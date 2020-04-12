Le Figaro: белорусский футбольный клуб заполнил трибуны манекенами

Белорусские власти не стали отменять национальный чемпионат по футболу из-за коронавируса, но зрители сами предпочитают не рисковать и остаются дома. В итоге трибуны пустуют, но в футбольном клубе «Динамо-Брест» решили продавать виртуальные билеты на матч, а вместо болельщика на игре присутствует манекен с его фотографией, пишет Le Figaro.

Новый коронавирус парализовал весь спорт в Европе, включая футбол, пишет спортивный обозреватель Le Figaro. И только Белоруссия не остановила ход своего национального чемпионата. Больше того, там не закрыли стадионы от зрителей. Однако сами зрители решили, что ходить на матчи рискованно, и потому трибуны пустуют.

Впрочем, в белорусском футбольном клубе «Динамо-Брест» придумали, как побороть «мрачность», которая царит на почти пустых стадионах. Этот клуб, председателем которого одно время был Марадона, играл с клубом «Шахтёр Солигорск» на домашнем стадионе, который вмещает 10 тыс. зрителей, и выиграл со счётом 2:0.

Впрочем, произошло это не вполне без зрителей, отмечает автор статьи. На трибунах сидели манекены, на которые были наклеены лица болельщиков. На этот матч продавались виртуальные билеты, которые давали фанатам право поместить своё лицо на куклу, которая появится на трибуне вместе с реальными зрителями.

И, как отмечают футболисты, зрителям такая идея пришлась по душе. Такие билеты купили около 40 человек со всего мира: из Великобритании, из России, из ОАЭ, из Узбекистана, из Ирана и других стран. Собранные деньги обещают направить на борьбу с коронавирусом.



В воскресенье «Динамо» сыграет с клубом «Ислочь» в рамках национального чемпионата, и там организаторы намерены поступить так же, позволив болельщикам, которые не хотят рисковать, всё же присутствовать на стадионе, пусть и виртуально, пишет Le Figaro.