Обозреватель Bloomberg советует британским футболистам брать пример с Роналду и Месси и не жадничать с зарплатой в кризис

В то время как футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналдо со своими командами соглашаются на снижение зарплат, чтобы обеспечить выплаты простым сотрудникам клубов, британские игроки отнекиваются и говорят, что не хотят лишать государство налогов. Обозреватель Bloomberg Алекс Уэбб призывает футболистов проявить благородство и показать, что они осознают всю тяжесть вызванного коронавирусом кризиса.

Профессиональная футбольная ассоциация (Professional Footballers' Association), британский профсоюз футболистов, отклонила предложение руководства Премьер-лиги о том, чтобы сократить игрокам зарплаты на 30%, направленное на уменьшение финансовой нагрузки в период введённого из-за коронавируса карантина. По словам футболистов, с уменьшением их зарплат они станут платить меньше налогов — и из-за этого государство потеряет деньги.

По мнению обозревателя Bloomberg Алекса Уэбба, это «бесстыдный манёвр» со стороны игроков, который «негативно отражается на имидже самого главного экспортного продукта британской культуры» — её главного футбольного чемпионата, который смотрят 3,2 млрд человек во всём мире.

Отказ от предложения сократить игрокам выплаты ассоциация мотивировала тем, что Казначейство тогда лишится более £200 млн в налогах. Это нетрудно представить, учитывая, что на зарплаты звёздным футболистам британская Премьер-лига каждый год тратит по £1,5 млрд. Однако, по мнению автора статьи, эти оценки не берут в расчёт потенциальные расходы налогоплательщиков на отправленных в неоплачиваемый отпуск из-за карантина сотрудников чемпионата, которые зарабатывают не пинанием мяча по полю. По грубым подсчётам, британским властям придётся потратить те же £200 млн на лишившихся дохода работников всех 20 команд высшего дивизиона, нефутболистов.

Конечно, сами клубы тоже несут финансовые потери, потому что все матчи отменяются. Но в такой ситуации тем более было бы справедливо, если бы игроки, выплаты которым составляют главные расходы команд, тоже пошли бы на финансовые уступки, подчёркивает Уэбб.

Но такая позиция, естественно, не по нраву многим футболистам. Так, бывшая звезда сборной Англии Уэйн Руни, который сейчас является играющим тренером и капитаном клуба «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе после Премьер-лиги, возмутился в своей колонке в Sunday Times: «Почему футболисты вдруг оказались козлами отпущения?» Руни считает, что игроков «пытаются загнать в угол и заставить расплачиваться за упущенную прибыль».

«Он, в принципе, прав, так оно и происходит. И правильно. Игрокам платят за то, чтобы они развлекали миллионы людей вживую на стадионах и по телевизору. Сейчас футболисты этим не занимаются, в то время как многие из тех, кто, по сути, выплачивает им зарплаты, фанаты, выстраиваются в целую очередь безработных, после того как их попросили вон», — настаивает обозреватель Bloomberg.

Уэбб подчёркивает, что в период страха и нестабильности люди хотят видеть в своих спортивных кумирах пример для подражания. Об этом явно забыл защитник клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер, которому пришлось извиняться за то, что он нарушил режим самоизоляции и организовал «карантинную вечеринку» с работницами секс-индустрии.

Есть и куда более сознательные игроки, которые вносят реальный вклад в борьбу с коронавирусом. К примеру, Джордан Хендерсон из «Ливерпуля» работает над созданием благотворительного фонда. Однако, как утверждает автор статьи, общая инициатива всех звёзд Премьер-лиги стала бы хорошим способом для игроков показать, что они осознают всю серьёзность ситуации. По данным Уэбба, если один футболист со средней зарплатой по лиге в размере £2,3 млн в год откажется от 30% своего гонорара, этой суммой он сможет обеспечить доходы 24 обычным работникам.

Как обращает внимание обозреватель, в других европейских странах игроки идут на такие жертвы. Футболисты испанской «Барселоны», одного из самых дорогих клубов в мировом спорте, добровольно отказались от 70% своих зарплат, чтобы обеспечить выплаты работающим на команду людям.

Да, здесь есть свои различия. В отличие от всех команд Премьер-лиги, владельцами «Барселоны» являются многочисленные члены клуба, фанаты, а не акционеры и предприниматели. Есть риск, что, отказавшись от своей зарплаты, британские игроки просто пополнят карман того, кому принадлежит их команда. Но это не помешало, скажем, футболистам итальянского «Ювентуса», принадлежащего семейству Аньелли, заключить с руководством соглашение и отказаться от зарплаты на три месяца. «Лионель Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Ювентуса», величайшие игроки своего поколения, подают всем пример — как они и должны делать», — комментирует Алекс Уэбб.

Кроме того, владельцы клубов тоже могут взять на себя часть финансовой ответственности. Британскими командами владеют богатейшие люди, миллиардеры, которые могут позволить себе оплатить зарплаты сотрудникам своих клубов.

Некоторые игроки, отмечает автор, могут сказать, что, как у профессиональных спортсменов, у них есть всего 15 лет карьеры и они будут использовать каждую возможность заработать и отложить деньги. Но в ситуации, когда футболист сидит дома и попинывает мяч об стену, отказаться от своего жалования за несколько месяцев, чтобы другие могли и дальше спасать жизни и держать продуктовые магазины открытыми, — не такая уж и большая жертва.

Уэбб уверен, что финансовую нагрузку должны взять на себя как игроки, так и владельцы клубов. Но футболистам куда выгоднее проявить благородство и высокие моральные качества и сместить всё внимание на бизнесменов.