Корреспондент: белорусский клуб «Слуцк» стал флагманом мирового футбола

Популярное
-
Independent: Трамп предложил считать Германию врагом и рассказал, как СССР потерял 50 млн человек на войне Independent
-
CNN: «мы медленно погружаемся в хаос» — в США уже больше 160 тысяч заболевших коронавирусом CNN
-
New York Post: Amazon уволил сотрудника, который раскритиковал недостаточную защиту персонала от коронавируса New York Post
-
Deutschlandfunk: НАТО уходит из Афганистана, признав своё поражение Deutschlandfunk
-
Польский эксперт: приём в НАТО нового члена говорит о том, что альянс не прогнулся перед Россией Polskie Radio
-
Times: более тёплые зимы отучают россиян от водки Times
-
SCMP: Китай переключился с коронавируса на экономику — в отличие от остального мира South China Morning Post
-
France 2: эффект карантина — на городские улицы возвращаются дикие животные France 2
INFOX.SG
-
Эксперт оценил последствия пандемии коронавируса для Голливуда
Денис Колесников из студии «Кураж Бомбей», озвучивающей зарубежные сериалы для России, оценил последствия пандемии коронавируса для Голливуда.
-
Федун: есть риск того, что и летом карантин продолжится
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая.
-
Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Челябинской области
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области 2 и 3 апреля.
-
Правительство России готовит новые меры поддержки экономики
Правительство России готовит новые меры поддержки экономики в соответствии с прогнозами развития ситуации. Об этом на совещании с кабмином заявил российский президент Владимир Путин.
-
В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможной ликвидации клуба
Самарские «Крылья Советов» назвали информацию о возможной ликвидации клуба из-за долгов неудачной шуткой.
-
Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытную атаку против американских военных в Ираке.
-
Дзюба раскритиковал россиян, пренебрежительно относящихся к коронавирусу
Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался об отношении соотечественников к пандемии коронавируса.
-
В Москве отреставрируют дом причта церкви Святого Антипия на Колымажном дворе
В Москве планируют отреставрировать дом причта церкви Священномученика Антипия на Колымажном дворе.
-
В Москве рассказали о работе школ в период пандемии
В школах Москвы работают дежурные группы для учеников начальных классов и воспитанников дошкольных групп, у родителей которых есть объективная необходимость работать.
-
В Курганской области вынесли приговор подросткам, обвиняемым в угоне и кражах
В Курганской области вынесли приговор восьми подросткам, обвиняемым в угоне автомобилей, кражах и ряде других преступлений.
-
Ряд музеев Москвы подготовили онлайн-программу
Ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.
-
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей и осуществил первый пилотный перевод.
-
Эксперт прокомментировал закон об онлайн-продаже лекарств
Генеральный директор компании DSM Group, член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк прокомментировал закон об онлайн-продаже лекарств.
-
Володин подвёл итоги работы Госдумы в марте
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги работы нижней палаты парламента в марте.
-
Минспорт контролирует возвращение российских спортсменов в страну в условиях пандемии COVID-19
В Министерстве спорта России заявили, что контролируют ситуацию с возвращением находящихся за границей спортсменов и специалистов национальных сборных, а также коллективов субъектов страны.
-
Психиатр оценил влияние режима самоизоляции на людей
Врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров оценил влияние режима самоизоляции на людей.
-
Путин назвал коронавирус и снижение цен на нефть «двойным ударом»
Последствия коронавируса для экономики и снижение цен на нефть — непростая ситуация, это двойной удар. Об этом в ходе совещания с правительством заявил российский лидер Владимир Путин.
-
Прядкин: на данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал приостановку сезона до 31 мая.
-
В Госдуме оценили предложение продлить нерабочую неделю
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости увеличить количество нерабочих дней в России.
-
Жителям Подмосковья будут выдавать электронные пропуска во время режима самоизоляции
Жителям Московской области будут выдавать электронные пропуска во время режима самоизоляции.
-
Дюков рассказал, когда в России может начаться футбольный сезон-2020/21
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новый сезон в отечественном футболе может начаться в конце августа или в середине сентября.
-
Передвижение между Москвой и Подмосковьем ограничивать не будут
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что передвижение с Москвой из-за ситуации с распространением коронавируса ограничивать не будут.
-
РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований до 31 мая
На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение продлить паузу во всех турнирах под эгидой организации до 31 мая в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
-
Путин подписал закон о нарушении карантина и фейках о коронавирусе
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Бойцы ACA призвали людей соблюдать правила карантина
Бойцы промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) призвали людей соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса.
-
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
-
Футболисты «Динамо» будут отдавать часть зарплаты врачам больницы в Коммунарке
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что футболисты команды будут перечислять часть своей зарплаты врачам больницы в Коммунарке в Москве, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
-
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 727
Число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в Италии за сутки возросло на 727 — до 13 155.
-
Фигуристка Медведева сообщила, что улетает из Канады в Японию
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что улетает из Канады в Японию после двухнедельного карантина.
-
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о наделении правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории России.
-
AS: В УЕФА считают, что текущий сезон должен быть доигран
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают, что, несмотря на эпидемию коронавируса, текущий сезон должен быть доигран, но при этом допускается, что следующий розыгрыш турниров в Европе будет сокращённым.
-
Путин назвал число граждан в России на карантине по коронавирусу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России на карантине из-за распространения коронавируса COVID-19 находятся более 3,317 млн человек.
-
Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю
Необходимо продлить период нерабочих дней в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.
-
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.
-
Президент «Урала» рассказал, когда РПЛ проведёт собрание клубов
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по поводу возобновления сезона должно состояться 3 апреля в удалённом режиме.
-
Попова: в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет взрывного роста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
УЕФА предоставит клубам отсрочку лицензирования для участия в еврокубках
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение предоставить клубам отсрочку лицензирования для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/21 в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
-
В Подмосковье трое пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в Подмосковье три человека, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, находятся в тяжёлом состоянии, 11 — на искусственной вентиляции лёгких.
-
RT начал выпуск футболок в поддержку врачей и пациентов с коронавирусом
Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок для поддержания морального духа пациентов с коронавирусом и лечащих их врачей.
-
Уимблдонский теннисный турнир отменён впервые с 1945 года
Организаторы Уимблдонского теннисного турнира объявили об отмене соревнований в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
-
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
-
УЕФА перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе всех матчей мужских и женских национальных сборных, которые были запланированы на июнь, из-за эпидемии коронавируса.
-
Минздрав оценил ситуацию с аппаратами ИВЛ в регионах
В Минздраве России сообщили, что количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких в каждом субъекте России известно, ситуация с наличием аппаратов оценивается как стабильная.
-
Антонов сообщил о скором прибытии в США самолёта ВКС России с помощью
Борт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом для помощи в борьбе с коронавирусом прибудет в США ориентировочно в 20:30 мск. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
-
УЕФА принял решение перенести возобновление еврокубков на неопределённый срок
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределённый срок из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
-
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регионального правительства.
-
«Крылья Советов» могут быть ликвидированы из-за долгов
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может быть ликвидирован из-за накопившихся долгов.
-
Чемпион UFC Волкановски: коронавирус появился нарочно для срыва боя Нурмагомедова и Фергюсона
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски высказался о возможной отмене боя обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона из-за коронавируса.
-
Правительство выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в стране.
-
СМИ: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы при пустых трибунах.