SZ: УЕФА перенёс ЧЕ-2020 на лето 2021 года

03:00
Звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом
Кевин Дюрант оказался одним из четырёх баскетболистов «Бруклин Нетс», которые сдали положительный тест на коронавирус.
03:00
Счётная палата выявила нарушения на более 880 млрд рублей за 2019 год
Объём выявленных Счётной палатой России бюджетных нарушений за 2019 год на 14% превысил показатели 2018 года и составил 884,6 млрд рублей. При этом общее число нарушений снизилось почти в два раза до 4 443.
03:00
Директор Кубка Дэвиса запустил новый челлендж с туалетной бумагой и передал его Рублёву
Турнирный директор Кубка Дэвиса Гало Бланко запустил новый челлендж и передал его российскому теннисисту Андрею Рублёву.
03:00
Минздрав Украины сообщил о втором случае смерти от коронавируса
Минздрав Украины заявил, что от коронавирусной инфекции COVID-2019 в Черновицкой области скончалась 33-летняя женщина. Она стала второй жертвой вируса в стране.
03:00
Фазель допустил отмену ЧМ-2020 по хоккею
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию вокруг чемпионата мира-2020.
03:00
Бельгия вводит режим всеобщего карантина
Бельгийские власти вводят режим тотального карантина в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Ушёл из жизни дядя и секундант Мейвезера
Роджер Мейвезер, бывший тренер и секундант чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, ушёл из жизни в возрасте 58 лет.
03:00
Четверо баскетболистов «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус
Четыре баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» сдали положительный тест на коронавирус.
03:00
Эксперт оценил сообщения об активизации мошенников в интернете из-за коронавируса
IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов прокомментировал сообщения об активизации кибермошенников в связи с распространением коронавируса.
03:00
УдГУ заявил о переходе на дистанционную форму обучения
Студенты УдГУ будут учиться дистанционно начиная с 18 марта. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу вуза.
03:00
Эксперт оценил предложенные правительством меры поддержки турбизнеса
Почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.
03:00
В Подмосковье рекомендовали не водить детей в сады в период карантина
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рекомендовала жителям региона не водить детей в детские сады в период карантина.
03:00
Эксперт оценил необходимые меры поддержки российской туриндустрии
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак назвал сумму, необходимую для поддержки российской туристической отрасли в связи с распространением коронавируса.
03:00
В Коми неизвестные обстреляли вертолёт Ми-8 с грузом горючего
В пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК России заявили, что неизвестные обстреляли вертолёт Ми-8 с грузом горючего.
03:00
Образовательные учреждения ХМАО перешли на дистанционное обучение
Все высшие учебные заведения ХМАО, школы и организации среднего профессионального образования, а также учреждения дополнительного образования с 19 марта перешли на дистанционный режим обучения.
03:00
Дос Аньос считает Фергюсона фаворитом в бою с Нурмагомедовым
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос поделился ожиданиями от боя действующего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
03:00
Эксперт оценил меры экономической поддержки России
Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.
03:00
СМИ: Экс-президент «Реала» Санс находится в реанимации из-за коронавируса
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс инфицирован коронавирусом и находится в реанимации в одной из испанской больниц.
03:00
В Европе не осталось стран без коронавируса
В Черногории выявили два случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил премьер-министр страны Душко Маркович. Как уточняет РИА Новости, теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
03:00
Эксперт дал рекомендации по дистанционному обучению в условиях коронавируса
Победитель конкурса «Учитель года России — 2018», учитель обществознания и права в математической школе №1 имени Ибрагимова Алихан Динаев дал рекомендации по дистанционному обучению в условиях коронавируса.
03:00
В Омской области объявили режим повышенной готовности
В Омской области объявили режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков.
03:00
Эксперт рассказал, как повысить сопротивляемость организма инфекциям
Врач, ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Сергей Агапкин рассказал, как повысить сопротивляемость организма инфекциям.
03:00
В Москве перенесли международный форум «Экология»
В Москве перенесли XI международный форум «Экология», который должен был пройти 30—31 марта.
03:00
Эксперт рассказала, как часто нужно пользоваться антисептиком
Заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» РАН Галина Карганова рассказала, как часто нужно пользоваться антисептиком.
03:00
Источник: глава WTA не знал о намерении организаторов «Ролан Гаррос» перенести турнир
Исполнительного директора Женской теннисной ассоциации (WTA) Криса Саймона застало врасплох заявление о переносе Открытого чемпионата Франции по теннису.
03:00
Кинокритик оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом
Кинокритик Давид Шнейдеров оценил убытки мировой киноиндустрии от ситуации с коронавирусом.
03:00
Космонавт Юрчихин назвал вдову Гагарина великой женщиной
Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин прокомментировал сообщение о смерти вдовы первого космонавта Юрия Гагарина Валентины.
03:00
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
В случае угрозы развития эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 голосование по поправкам к Конституции может быть перенесено. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
03:00
В Оренбургской области введён режим повышенной готовности
На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.
03:00
В Мордовии девятилетняя девочка спасла друга, провалившегося под лёд
В Мордовии девятилетняя девочка спасла друга, который провалился под лёд.
03:00
Эксперт рассказал о механизмах поддержки банков в России
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о механизмах поддержки банков в России.
03:00
Боксёр Ковалёв дал совет, как уберечься от коронавируса
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал панику в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Венесуэла запросила у МВФ $5 млрд для борьбы с коронавирусом
Правительство Венесуэлы обратилось к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении $5 млрд для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса
В петербургском аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса.
03:00
В Краснодарском крае вводят свободное посещение в школах и детсадах
В Краснодарском крае вводят свободное посещение в школах и детских садах с 18 по 20 марта.
03:00
В Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста
В Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста из Санкт-Петербурга при восхождении по туристическому маршруту в Хибинах.
03:00
В Амурской области прошли учения с участием артиллерии
В Амурской области состоялись учения с участием расчётов самоходных артиллерийских установок «Малка».
03:00
В Ставрополе планируют установить памятник детям войны
На проспекте Юности в Ставрополе планируют установить памятник детям войны и труженикам тыла.
03:00
В Мурманске проводят проверку по факту смерти подростка на футбольной площадке
В Мурманске организовали проверку по факту смерти 14-летнего подростка на футбольной площадке.
03:00
В Карелии завели дело по факту мошенничества с приобретением муниципального жилья
В Карелии завели уголовное дело по факту мошенничества с приобретением муниципального жилья.
03:00
В Калужской области обезвредили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны
В Калужской области обезвредили пять взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
03:00
Эмили Блант рассказала о фильме «Тихое место — 2»
Актриса Эмили Блант рассказала о фильме «Тихое место — 2».
03:00
В Тюменской области ввели режим повышенной готовности
На территории Тюменской области ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать с 18 марта по 10 апреля.
03:00
Траньков рассказал о пустых прилавках в магазинах США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, живущий в США, рассказал об обстановке в стране из-за коронавируса.
03:00
РЭО договорился о сотрудничестве с Российско-Германской внешнеторговой палатой
Российский экологический оператор договорился о сотрудничестве с Российско-Германской внешнеторговой палатой.
03:00
Кафе и ресторанам Москвы предписали изменить расстановку столов из-за ситуации с коронавирусом
Кафе и ресторанам Москвы предписали изменить расстановку столов в связи с ситуацией с коронавирусом.
03:00
Россиянка рассказала о возвращении на родину из Италии на фоне ситуации с коронавирусом
Уроженка Ульяновска рассказала о возвращении из Италии в Россию на фоне ситуации с коронавирусом.
03:00
«Роскосмос» отменил все запланированные на ближайшее время переговоры
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация отменила все запланированные на ближайшие недели переговоры.
03:00
В Тюменской области вынесли приговор по делу об убийстве младенца
Заводоуковский районный суд вынес приговор 23-летней Виктории Айметдиновой, обвиняемой в похищении и убийстве пятимесячного младенца.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 26 м/с в Приморье
Спасатели объявили экстренное предупреждение на 19—20 марта в Приморском крае.