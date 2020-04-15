Das Erste: Дания смягчает карантин — в стране открываются детские сады и школы

Раннее введение карантина в Дании даёт плоды, пишет Das Erste: теперь в стране снова открываются детские сады и школы до пятого класса. При этом будут сохраняться меры предосторожности: в частности, будет соблюдаться дистанцирование и проводиться регулярная дезинфекция.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен весьма рано поручила ввести строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Das Erste. Теперь эти меры дают свои плоды: в стране открывают ясли, детские сады и школы до пятого класса.

При этом сохраняются определённые меры предосторожности: в яслях и детских садах на каждого ребёнка должно быть выделено шесть метров свободного пространства, а в школах парты будут расставлены на расстоянии двух метров друг от друга. Кроме того, занятия могут проводиться только в группах не более пяти человек. Помимо этого, два раза в день в помещениях школ будет проводиться дезинфекция.

Чтобы избежать перегрузки, детские сады будут поначалу открыты в 52 коммунах из 83, а школы — в 46, информирует Das Erste. Остальные останутся закрытыми до следующего понедельника. Существуют и некоторые сложности, отмечает издание: к примеру, согласно новым правилам, подготовительные школы, рассчитанные на 45 человек, могут брать только 15 учеников. В связи с этим многие родители сомневаются, хватит ли на всех мест.

Ещё одна проблема — что делать детям, в семьях которых есть люди, входящие в группу риска или же заболевшие вирусом? В итоге изначальное решение, разрешавшее им ходить в школу, было пересмотрено, и теперь, после консультации с врачом, эти дети могут оставаться дома.