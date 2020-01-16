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Daily Mail: в топ «Лучших стран для воспитания детей» сверхдержавы не вошли

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Страны Скандинавии стали самыми благоприятными для материнства государствами в 2020 году, передаёт Daily Mail. При этом, несмотря на развитие экономики и образования, США в рейтинге «Лучших стран для воспитания детей» даже не попали в первую десятку.
Daily Mail: в топ «Лучших стран для воспитания детей» сверхдержавы не вошли
Reuters

Скандинавские страны возглавили рейтинг «Лучших стран для воспитания детей» 2020 года, сообщает Daily Mail. Среди наиболее благоприятных для материнства стран специалисты выделили Данию, отдав ей первое место в списке. Вслед за ней расположились другие страны Скандинавии: Швеция и Норвегия.

В первую десятку списка лучших стран для воспитания детей также вошли Канада, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.
 
Как отмечает издание, США, несмотря на экономическую стабильность и хорошо налаженную систему образования, оказались лишь на 18 месте рейтинга. Так, экспертов обеспокоила ситуация с обеспечением безопасности детей в Соединённых Штатах, а также смутило отсутствие оплачиваемого отпуска по беременности.
 
При этом в ежегодном рейтинге американского новостного журнала US News & World Report, США оказались на седьмом месте за счёт условий для предпринимателей и культурного влияния. Однако, когда дело доходит до факторов, определяющих повседневную жизнь, таких как гендерное равенство, права человека и забота об окружающей среде, страна не оправдывает ожиданий.
 
Кроме того, на позициях страны негативно сказывается и высокая стоимость жизни, в условиях отсутствия государственной поддержки по уходу за детьми и оплачиваемых отпусков для молодых родителей. Таким образом, в данной категории США уступают сразу 187 странам мира, где мать, а зачастую и отец могут уйти в оплачиваемый декрет.
 
Не менее значительным показателем Daily Mail называет вопрос безопасности детей. Так, только за 2019 год в школах Соединённых Штатов было 45 перестрелок. Огнестрельное оружие стало второй по значимости причиной детской смертности. Несмотря на это, правительство страны не способно ограничить право американцев на владение оружием.
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Daily Mail Великобритания Европа
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