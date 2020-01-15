Bloomberg: в послании Федеральному собранию Путин уделил особое внимание демографии

Судьба России зависит от численности её населения, и сейчас страна вступила в «очень сложный демографический период», заявил президент России в своём ежегодном послании Федеральному собранию. Чтобы повысить рождаемость, Владимир Путин предложил существенно расширить программу материнского капитала. Кроме того, глава государства предложил целый ряд конституционных изменений, а вот о внешней политике он на этот раз говорил мало, сообщает Bloomberg.

Бо́льшую часть своего 80-минутного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин посвятил социальным вопросом, пишет Bloomberg. Как отмечается в статье, российский лидер говорил о новых выплатах, призванных повысить рождаемость и остановить убыль населения, вновь пообещал ускорить экономический рост и повысить доходы населения, но «выдвинул мало новых предложений».



Своё выступление Путин начал с предупреждения о том, что убыль населения — угроза для будущего страны. «Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, — заявил президент. — Мы вступили в сложный, очень сложный демографический период».



При этом «прямой угрозой нашему демографическому будущему» Путин назвал низкие доходы большой части населения. Глава государства призвал расширить программу материнского капитала, распространив её на рождение первого ребёнка и повысив выплаты при появлении на свет второго и третьего.



«Министр финансов позднее заявил, что эти меры в этом году обойдутся в 400—450 миллиардов рублей, а в будущем ещё дороже», — отмечает Bloomberg.



Российский лидер поставил задачу к 2024 году поднять рождаемость с 1,5 до 1,7 ребёнка на одну женщину.



Относительно мало внимания в послании было уделено внешней политике, отмечает американский новостной сайт. Авторы статьи напоминают, что в прошлые два года Путин «грозил развёртыванием новых вооружений для противодействия США и их союзникам».



В конце своего выступления Владимир Путин «обозначил целый ряд предложений по изменению конституции, направленных на усиление власти парламента и других государственных органов, породив домыслы о том, что он готовит почву, чтобы сохранить власть по окончании своего нынешнего срока, истекающего в 2024 году», — пишет Bloomberg.



Как утверждает сайт, «многие ожидают, что Путин постарается в той или иной форме сохранить контроль», даже перестав быть президентом. Однако о своих личных планах глава государства не распространялся, а предложенные им меры не предусматривают создания для него новой должности, говорится в статье.



«Всё это очень серьёзные изменения в политической системе», — приводит Bloomberg слова Путина. Предполагается ограничить президентскую власть, дав парламенту полномочия по утверждению председателя правительства и членов кабинета министров, а также прописать в конституции новые полномочия Государственного совета, «который сейчас играет во многом церемониальную роль», пишет сайт.



Кроме того, предполагается ограничить пребывание в должности президента двумя сроками, а не двумя сроками подряд, как сейчас. «Эту лазейку использовал Путин, чтобы вернуться на пост президента в 2012 году, после того как побыл премьер-министром. Это позволило ему в общей сложности отработать четыре президентских срока», — напоминает Bloomberg.



Также предполагается в тексте конституции запретить высшим чиновникам, законодателям и судьям иметь гражданство или вид на жительство в других странах. При этом баллотироваться в президенты сможет лишь тот, кто постоянно проживал в России не менее 25 лет.



Все эти поправки, по словам главы государства, будут сначала вынесены на референдум. Это будет первый подобный референдум в России с 1993 года, и состояться он может уже в этом году, сообщает Bloomberg со ссылкой на «высокопоставленного представителя законодательной власти».



Американский сайт напоминает, что Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и за это время «вернул России международное влияние, о котором в 2000 году нельзя было и помыслить». «Однако его внешнеполитические триумфы на Ближнем Востоке и в Европе всё меньше удовлетворяют россиян, досадующих на пятилетнее отсутствие улучшений в уровне жизни на фоне низких цен на нефть и западных санкций», — говорится в статье.