LNT: в России демографический кризис, и власти не знают, как его решить

Российские власти всерьёз обеспокоены снижением численности населения страны, пишет La Nouvelle Tribune. Это может быть связано как с демографическим кризисом 1990-х годов, с последствиями которого правительство не в силах справиться, так и с нынешним экономическим спадом, который не даёт молодёжи ощутить уверенность в завтрашнем дне.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова по поводу демографической ситуации в России высказывается категорично и называет её катастрофической, пишет La Nouvelle Tribune. Как отмечает издание, уже четвёртый год подряд Россия теряет численность населения, и число новорождённых гораздо меньше числа смертей в стране. «Ужасный контраст, особенно учитывая тот факт, что власти не могут найти ему решение», — пишет автор статьи.

К концу года численность населения России может снова вернуться к отметке 147 млн человек. Ещё несколько лет назад об этом и помыслить нельзя было, пишет издание. В ООН, в свою очередь, считают, что если ничего не изменится, к концу столетия население России может сократиться до 100 млн человек.

Издание напоминает, что прежний демографический кризис коснулся России в 1990-е годы. Тогда тоже резко выросло число смертей и сократилась рождаемость. Впрочем, как отмечают эксперты, возможно, именно тот кризис в ответе за нынешний. Так, те, кто родился в 1990-е, как раз сейчас достигли детородного возраста, а их не так много, чтобы обеспечить смену поколений. В результате происходит сокращение населения.

Помимо этого, с 2014 года Россия переживает экономический кризис, который рождаемости вовсе не способствует, ведь молодёжь не уверена в своём будущем и не спешит заводить семью. Наконец, в Россию стало приезжать гораздо меньше работников с Кавказа и Украины, отмечает La Nouvelle Tribune.