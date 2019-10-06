Эксперт: поднять рождаемость Китаю помогут традиционные ценности, а не западная «распущенность»

Предложения отдельных китайских чиновников, исследователей и общественных организаций, убеждённых в том, что для повышения рождаемости КНР следует продвигать обществе терпимость к рождению детей вне брака, вряд ли помогут Китаю справиться с демографической стагнацией, считает сотрудник американского Института исследования семьи Венди Ван. Как пишет Ван на страницах South China Morning Post, чтобы повысить рождаемость и обеспечить себе процветание, Пекину следует не брать пример с «попустительской» политики Запада в области семьи, а обратиться к своим конфуцианским корням.

Хотя все СМИ говорят о торговой войне между Китаем и США, перед Поднебесной появилась гораздо более серьёзная проблема — под угрозой оказалось будущее китайской семьи, пишет в своей статье для South China Morning Post руководитель научно-исследовательских работ американского Института исследования семьи Венди Ван. Ещё с середины девяностых рождаемость в КНР является одной из самых низких в мире — 1,6 рождений на женщину в среднем, — и, по некоторым оценкам, трудоспособное население страны к 2040 году может сократиться на 100 млн человек, подчёркивает эксперт. Как отмечает Ван, сокращение рождаемости может стать препятствием на пути к «китайской мечте» — поставленной председателем КНР Си Цзиньпином цели по значительному улучшению экономического положения среднего китайца к середине нынешнего века, поскольку сокращение рабочей силы обернётся снижением экономического роста.

Для повышения рождаемости некоторые китайские общественные организации, учёные и законотворцы призывают принять меры для увеличения терпимости к внебрачным детям, пишет автор. По её мнению, такие люди «хотят взять пример с рапространённого на Западе более попустительского подхода к родительским обязанностям и отбросить давно существующую в Китае норму по недопущению рождения детей вне брака», дабы попытаться таким образом простимулировать рождаемость. Между тем, Китаю следует не поощрять внебрачные рождения, а сосредоточить усилия на «повышении привлекательности брака и семейной жизни», убеждена Ван. По мысли исследователя, в плане семьи Китаю будет лучше «придерживаться собственной конфуцианской традиции крепких и стабильных семей» — и на это есть целый ряд причин.

Во-первых, растить ребёнка в нынешних условиях становится всё затратнее в плане времени и денег, и родителям-одиночкам приходится гораздо труднее — в частности, как свидетельствует одно из недавних исследований детей из неблагополучных семей, проведённое в США под руководством экономиста Гарвардского университета Раджа Четти, для социальных кругов с большой долей родителей-одиночек характерна «низкая экономическая мобильность и более высокий, чем у остальных, процент попадающих в тюрьмы», пишет автор. «Действительно ли желает Китай повторить провальный эксперимент Запада с неполными семьями для собственных детей?», — вопрошает она.

Во-вторых, даже в США замужние женщины в итоге рожают чаще, чем незамужние — в частности, американки, состоящие в браке, в среднем имеют двух детей, тогда как не состоящие — одного ребёнка, отмечает Ван. Таким образом, если цель китайских властей — повысить рождаемость, то, по всей видимости, лучшей стратегией будет продвижение не внебрачных рождений, а брака и семьи, заключает она.

Наконец, рождение детей вне брака скорее всего будет иметь негативные экономические последствия для самих молодых родителей, поскольку оно увеличивает вероятность того, что мужчины и женщины будут расходиться и заводить новые отношения, «накапливать» множество детей с разными партнёрами, и в итоге становиться родителями одиночками, а все подобные семейные драмы — от необходимости переезжать до обеспечения ребёнка без помощи партнёра — плохо скажутся на благосостоянии людей, рассуждает эксперт. По словам Ван, её собственное исследование, проведённое в США совместно с социологом Брэдфордом Уилкоксом, показало, что в случае заключения брака до рождения детей вероятность попадания за черту бедности для молодых родителей сокращается на 60%, а их шансы на попадание в средний класс или даже выше увеличивается вдвое.

Принцип «утром — брак, вечером — дети» хорошо известен в Азии благодаря влиянию на Китай и соседние государства конфуцианства, которое считает одной из основ здорового общества брак и стабильные семьи, подчёркивает Ван. В самих США самый высокий уровень образования и самый большой доход в среднем имеют именно американцы азиатского происхождения, и связывают это как раз с характерными для них ценностными установками, в которых приоритетное положение занимают брак, семья и упорный труд, отмечает она. «Эту традицию стоит сохранять», — уверена исследователь.

Чтобы повысить уровень рождаемости, и при этом уберечь лучшие элементы вдохновлённой конфуцианством культуры брака и семьи, Китаю необходимо сфокусировать внимание на трёх основных направлениях, убеждена Ван. В первую очередь, Пекину следует облегчить для родителей задачу по заботе о детях, увеличив декретный отпуск и начав выплачивать семьям пособия по уходу за ребёнком, которые будут использоваться не только для содержания детей, но и для помощи их бабушкам и дедушкам, зачастую принимающим участие в воспитании своих внуков, предлагает эксперт.

Затем КНР должна будет изменить жилищную политику с тем, чтобы сделать более доступным приобретение жилья в городских центрах: в Китае считается, что молодые люди — и прежде всего молодые мужчины — должны до вступления в брак обзавестись собственным жилищем, а добиться этого сегодня в крупных городах стало сложнее, продолжает автор. По её мнению, в результате роста цен на жильё в Китае сокращается число браков, а это, в свою очередь, отрицательно влияет на рождаемость.

В-третьих, Китаю следует инициировать масштабную кампанию по сокращению затрат, необходимых для воспитания детей, полагает Ван. Несмотря на то, что политика «одна семья — один ребёнок» была свёрнута, более половины китайских семей не собираются заводить второго ребёнка, поскольку убеждены, что не могут себе этого позволить; на взгляд автора, один из корней этой проблемы заключается в том, что в Китае в последние годы резко взлетели цены на образование, и государству нужно как-то на это повлиять.

Наконец, правительству Поднебесной нужно предпринимать меры по поощрению молодых отцов — и их работодателей — к более активному участию в воспитании ребёнка, пишет автор. Как отмечает эксперт, одной из причин, по которой женщины неохотно заводят больше одного ребёнка, является то, что они не ощущают поддержки со стороны мужчин в домашних делах — и, поскольку китаянки всё активнее делают карьеру, они ждут, что их мужья будут больше вовлекаться в семейную жизнь и заниматься детьми.

Без подобных мер, будущее китайской семьи — а значит, и рождаемость — окажется в опасности, предупреждает Ван. По мнению исследователя, чтобы избежать демографической стагнации и прийти к «китайской мечте», КНР будет необходимо обеспечить рост населения, а для этого будет нужно подчеркнуть высокое значение брака и одновременно претворить в жизнь новые политические решения.