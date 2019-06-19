Die Welt рассказала о «страхе россиян» перед китайскими друзьями

Под давлением Запада Китай и Россия сблизились, как никогда, и это проявляется не только в дружеских отношениях глав государств, но и в росте торгового оборота и укрепляющихся экономических связях. Однако Пекин и Москва говорят не на равных, уверяет немецкая газета Die Welt. Китай занимает более сильную позицию, и россияне относятся к Поднебесной со скепсисом, основанном на вековых страхах, считает журналист издания.

Торговая война с США способствовала оживлению «остывшей любви» Китая к России, пишет немецкая газета Die Welt. Такого китайского присутствия в России не видели уже давно. Председатель КНР Си Цзиньпин и его делегация в тысячу человек провели три дня в Москве, после чего отправились на экономический форум в Санкт-Петербурге.

Это была неделя Китая в России, подчёркивает издание. Обе страны до недавнего времени не особенно хорошо ладили друг с другом, а во второй половине XX века даже едва не разорвали отношения, уверяет немецкая газета.

Теперь Владимир Путин стал «лучшим другом» лидера Китая среди политиков, а в субботу подарил Си Цзиньпину на день рождения большой ящик российского мороженого.

Экономическая динамика последних лет тоже указывает на интенсивное сближение и укрепление связей между двумя странами. Их товарооборот постоянно растёт. Доля Китая в российской торговле за прошедшие пять лет увеличилась почти вдвое и составляет пятую часть всего товарооборота. В результате Китай сменил Германию в роли важнейшего торгового партнёра России, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер. Только за прошлый год торговый оборот между соседними государствами повысился почти на четверть и составил $108 млрд.

История не знает сослагательного наклонения, а потому нельзя судить о том, какими сегодня были бы отношения между Россией и Китаем, если бы не санкции Запада и не торговый конфликт США с Пекином, отмечает издание. Конечно, Россия и Китай и раньше сотрудничали друг с другом, заключая миллиардные договора, к примеру, в нефтяной отрасли.

Однако экономический обмен приобрёл новую динамику только после того, как «аннексия Крыма»* в 2014 году вбила клин между Западом и Москвой, уверяет Die Welt. Понадобилось всего два месяца, чтобы Пекин подписал договор на поставку газа сроком на 30 лет на сумму $400 млрд. Газопровод, строительство которого велось с тех пор, должен начать работу в конце этого года.

Китай, десятилетиями оттягивавший сделку и уговаривавший Россию подождать, знал, когда подписывать договоры, чтобы получить наиболее выгодную цену от соседей, угодивших в критическую ситуацию. А теперь, когда между Китаем и США начался торговый конфликт, Москва и Пекин могут сплотиться ещё больше перед лицом «общего врага», и именно это они сделали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, считает автор статьи.

Тем не менее он убеждён, что Москва и Пекин действуют не на равных. Россия нужна Китаю как поставщик сырья, но для китайского экспорта страна играет второстепенную роль. Москве нужен потенциальный инвестор вместо Запада, и Китай использует это, чтобы получить максимальную выгоду для себя, подчёркивает издание.

Кремль в сложной ситуации делает «хорошую мину при щекотливой игре», а россияне относятся к происходящему скептически, настаивает Die Welt. Впрочем, после «крымской вехи» значение Китая в России стали понимать лучше, из-за чего КНР по опросам оказалась в списке ближайших союзников Москвы на втором месте после Белоруссии, — такого мнения придерживаются 40% россиян. Тем не менее в приватных беседах сложно найти человека, который бы не проявлял скепсиса или страха перед китайцами, уверяет немецкая газета.

Как поясняет издание, один из основных страхов состоит в том, что китайцы присвоят себе российские земли на востоке, и «задавят» Россию своим числом. Это вписывается в «существующий столетиями первичный страх», что страна находится под угрозой и может быть порабощена. Фактически, этот страх основывается на господстве татаро-монголов над русскими княжествами, известном как татаро-монгольское иго, продлившееся с 1237-го по 1480 год, рассказывает немецкая газета.

Воспоминания об этом сохранились в русском языке до сих пор, сообщает издание. В частности, подразумевается пословица «Незваный гость хуже татарина». В России есть шутка, что по жалобе татар обсуждались варианты изменения пословицы, и результат был таким: «Незваный гость лучше татарина», отмечает немецкий журналист.

По наблюдению Эдуарда Штайнера, есть ещё одна маленькая деталь, которая выдаёт скепсис россиян по отношению к китайцам: из всех иностранных глав государств лидер Китая — единственный, о ком Путин никогда не позволяет себе шутить. Потому что он знает, что Си не проигнорирует оскорбление так легко, поясняет автор статьи. Кроме того, Си — единственный, на встречу с кем Путин не опаздывает, в то время как других коллег и высокопоставленных представителей экономики он заставляет ждать часами, подчёркивает Die Welt.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).