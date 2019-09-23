American Thinker: Россия должна связать свою судьбу с Западом, чтобы выжить

Россия сталкивается с двумя угрозами своему существованию — демографическим кризисом и «воинственно настроенным» Китаем, пишет автор American Thinker Уильям Андерсон. По его словам, стране необходимо найти общие интересы с Западом, чтобы не оказаться в подчинении Пекина и сохранить свою культуру.

«Великие страны обладают великими историями, из которых со временем формируется национальный характер. В западной традиции существует множество таких стран, каждая из которых обладает уникальной гордостью, бременем и проклятием. Давайте рассмотрим случай России», — предлагает автор American Thinker Уильям Андерсон.

По его словам, России удавалось выживать на протяжении более тысячи лет. Эти годы были отмечены «большими испытаниями, страданиями, жестокостью и достижениями». Иногда страна, обладающая огромными запасами природных ресурсов, считала себя наследницей западной культуры, в других случаях она шла своим особым путём.

«Приступы хаоса и кровопролития» омрачали российскую историю на протяжении многих веков. Здесь с самого начала и по сей день «убийства используются как инструмент национальной политики». Авиакатастрофы, отравления, нападения со смертельным исходом и подозрительные происшествия продолжают оставаться «ожидаемой особенностью подхода к внутренним и международным проблемам». Сменяющие друг друга правительства даже не старались правдоподобно отрицать свою вину в этих происшествиях, утверждает Андерсон.

«Страна с таким наследием может быть влиятельной, но она не может быть великой. Истинная честь требует совершенства во многих областях, которые должны включать политическую и социальную среду, способствующую достижению гармонии свободы, справедливости, процветания и демографической стабильности. Её граждане должны хотеть жить здесь, а иммигранты — стремиться приехать сюда», — рассуждает автор статьи.

В настоящий момент Россия сталкивается с развивающимся вызовом её существованию — «демографическими потрясениями и внешней угрозой со стороны вновь воинственно настроенного Китая». Уровень рождаемости достиг «опасно низких» значений, а способность к восстановлению «в лучшем случае выглядит сомнительной» из-за двух катастрофических войн XX века. Выживание культуры находится под угрозой. Она может спастись, только если «подтвердит своё наследие и отождествит себя с Западом», считает Уильямсон.

На его взгляд, существуют множество предпосылок, поддерживающих эту точку зрения. Российская академия наук была основана в 1725 году. С тех пор с «некоторыми трудностями» сохранялись богатые традиции науки, искусства, музыки и литературы. Кроме того, Россия «связана с Западом языком и религией». Политическая культура страны, напротив, включала в себя «последовательное правление сильной исполнительной власти, высокопатриотическое, но раздробленное крестьянство, принятие жестокости, отсутствие гражданского общества и, к сожалению, частые преследования несогласных, и общее пренебрежение к верховенству права».

Россия издавна подозревает, что другие западные страны, в первую очередь США, относятся к ней враждебно и воспользуются любой удобной возможностью, чтобы ей навредить. Она считает, что мир постоянно давит на её границу, и история подтверждает реальность таких угроз. Оттоманы, монголы, французы и немцы внесли свою лепту в эту точку зрения. Иными словами, бдительность страны подтверждена её опытом.

«Но в действительности американцы, по крайней мере сейчас, особо не задумываются о России. Когда же мы думаем о ней, мы хотим, чтобы она была сильной, процветающей и свободной. Проще говоря, мы надеемся, что она может стать нормальной и дружественной страной, готовой стать восточным оплотом обороны против вновь усиливающихся китайцев», — подчёркивает Андерсон.

По его мнению, Россия находится на развилке. Она может попытаться создать альянс с Китаем, население которого гораздо больше и «лидеры которого её презирают». В таком случае Пекин, вероятно, попытается подчинить себе Москву, понизив её статус на международной арене. С другой стороны Россия может действовать практично и «вернуться домой, к более здоровой культуре Запада».

Восстановление не будет лёгким. Население России не может забыть «кровопролития и демографический ущерб, нанесённый Первой мировой, большевистским переворотом, политикой искусственного голода, чистками и Второй мировой». Эти «катастрофы культуры» стали краеугольным камнем девяти предыдущих столетий «безжалостного правления», уверяет публицист.

«Но это должно быть сделано. Россия сталкивается с экзистенциальным вызовом, а остальная часть западной цивилизации — с огромной опасностью, если её восточный оплот потерпит неудачу. Иными словами, Россия должна ради собственного выживания связать свою судьбу с Западом, а Запад ради самого себя должен принять её», — полагает автор статьи.

По его словам, для этого России и Западу необходимо объединить свои экономические, культурные, юридические, политические и военные интересы. Подобный проект потребует творческого подхода с обеих сторон. «Нам нужна Россия, и России, вне всякого сомнения, нужен Запад», — заключает Уильям Андерсон.