Nation: противники возвращения России в G7 не понимают, что творят

Россия является частью Запада, но Запад сам отторгает её — и стал предпринимать враждебные шаги в отношении Москвы ещё до её исключения из «Большой восьмёрки», пишет внештатный редактор The Nation Стивен Коэн. Как полагает журналист, если эта политика будет продолжаться, Россия надолго вступит в союз с силами, враждебными Западу.
О том, является ли Россия частью Запада или Востока, в самой стране спорят уже много веков, пишет американский журналист и внештатный редактор The Nation Стивен Коэн. Как отмечает Коэн, ранее он сам предупреждал в своих статьях, что пока Россия политически, экономически и стратегически находится ближе к Западу, однако если она окончательно будет от него отторгнута, она — вместе со своими «обширными территориями, огромными природными ресурсами, учеными мирового класса, мощными вооружёнными силами и ядерным арсеналом и правом вето в Совбезе ООН» — вступит в союз с другими развивающимися странами, которые не входят в западный «мировой порядок» и даже противостоят ему.
В этой связи скандал, который спровоцировали высказывания президента США Дональда Трампа о возможности возвращения России в «Большую семёрку», представляется очень важным, продолжает Коэн. Хотя формально «Семёрка» представляет собой элитный клуб процветающих демократических стран, Россия на момент включения в него в 1997 году не была ни процветающей, ни демократической — решение принять Москву было сугубо политическим и должно было показать российскому руководству, что Запад готов принять страну в своё сообщество, и что она является его частью, подчёркивает журналист.
Решение же исключить Россию из клуба несло в себе ровно противоположный посыл — как, впрочем, и другие шаги Запада и США в отношении Москвы, включая расширение НАТО, убеждён он. По мнению Коэна, результатом такой политики стали две войны — в Грузии в 2008 году и на Украине до сих пор, — а также сближение России и Китая.
Эти «безрассудства» со стороны Вашингтона увенчивает по сей день поддерживаемый многими конгрессменами тезис о том, что Россию необходимо «изолировать» на мировой арене, пишет автор. Как полагает журналист, здесь достаточно лишь отметить, что сегодня в мире чаще говорят скорее об изоляции США, тогда как российский министр иностранных дел Сергей Лавров работает «без устали» — возможно, больше, чем кто-либо из его коллег в мире.
Всё это, впрочем, остаётся незамеченным среди представителей медийного истеблишмента США, сетует Коэн. Так, например, на недавних дебатах кандидатов в президенты США от Демократической партии практически тема отношений Америки и России — возможно, самых важных для Вашингтона двусторонних отношениях — затронута практически не была. Таким образом, собирается ли кто-то из демократических кандидатов попытаться наладить отношения с Москвой в случае своей победы на выборах, остаётся только догадываться, ведь единственная из них, кто это обещал — Тулси Габбард — на дебаты приглашена не была, в заключение отмечает журналист.
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