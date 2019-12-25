OAN: ВОЗ назвала развитие технологий одной из главных угроз здоровью подростков

Развитие технологий привело к росту числа подростков, ведущих сидячий образ жизни, сообщает One America News со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения. При этом в ВОЗ подчеркнули, что 60 минут физической нагрузки в день и здоровое питание в значительной степени снижают риск развития болезней сердца или диабета.

Всемирная организация здравоохранения обнародовала исследование, согласно которому рост числа людей с лишним весом связан с развитием технологий. Корреспондент One America Алисия Британ проанализировала выводы организации.

Не секрет, что в эпоху технологий подростки уделяют недостаточно времени физической нагрузке. Согласно недавнему исследованию Всемирной организации здравоохранения, всё больше подростков недостаточно активны в повседневной жизни, что приводит к риску появления лишнего веса и развития болезней сердца.

В рамках исследования были проанализированы данные более 1,6 млн подростков из 146 стран, собранные с 2001 года по 2016 год. Оказалось, что более 80% принявших участие в исследовании подростков не уделяли рекомендуемый один час в день физической нагрузке. Это, по словам работников сферы здравоохранения, минимум необходимый для укрепления здоровья.

РЕДЖИНА ГУТХОЛЬД, представитель ВОЗ: До тех пор пока они уделяют 60 минут в день физической нагрузке, это имеет значение. Каждый день недели. Это может быть активная игра, ходьба или езда на велосипеде в школу, или уроки физкультуры, да всё что угодно. Но они должны уделять этому 60 минут, это рекомендация ВОЗ.

Кроме того, исследование обнаружило значительный разрыв между мальчиками и девочками.

РЕДЖИНА ГУТХОЛЬД: По всему миру девочки ведут менее активный образ жизни, чем мальчики. 85% девочек и 78% мальчиков не уделяли рекомендуемое время физической нагрузке. То есть мы видим разницу в 7% между мальчиками и девочками по всему миру, и она увеличивалась за время сбора данных.

Хотя данная тенденция прослеживалась во всех исследуемых странах, наибольшая разница была обнаружена в США и Ирландии.

РЕДЖИНА ГУТХОЛЬД: Значительная часть рекламы здорового образа жизни ориентируется на мальчиков. Решением этой проблемы могло бы стать принятие во внимания девочек — подростков при разработке решений на уровне стран, сообществ или школ.

Представители ВОЗ на протяжении долгого времени призывают политиков обеспечить соблюдение законов, поощряющих людей быть более активными. Несмотря на это, исследователи обнаружили рост числа людей, ведущих сидячий образ жизни, что, по как они полагают, может быть следствием развития технологий.

РЕДЖИНА ГУТХОЛЬД: Мы признаём, что некоторые страны предприняли усилия для увеличения уровня активности, но, с другой стороны, мы видим рост использования технологий и участия в играх, не требующих физической нагрузки. Это перевешивает все усилия.

На фоне роста популярности нездорового образа жизни, ВОЗ напоминает о том, по меньшей мере час физической нагрузки в день в сочетании со здоровым питанием значительно сокращает риск развития столь серьёзных заболеваний, как диабет.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.