Euronews: коронавирус улучшит экологию, но ненадолго

По оценкам экспертов, глобальная приостановка экономической деятельности из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, благотворно отразится на состоянии атмосферы — а чистый воздух без частиц пыли, в свою очередь, не будет способствовать дальнейшему распространению вируса. Но если оценивать в долгосрочной перспективе, то эффект от этого периода может оказаться крайне незначительным, поскольку уровень содержания СО2 в атмосфере накапливался годами, поясняет Euronews.

Всем привет и добро пожаловать в программу «Климат сегодня»! В ней мы каждый месяц рассказываем о том, как поживает наша планета. Чуть позже мы обсудим с экспертами известные факты о коронавирусе, загрязнении окружающей среды и климатических изменениях.

ОКСАНА ТАРАСОВА, руководитель Отдела исследований атмосферы Всемирной метеорологической организации: Вероятнее всего, влияние приостановки экономической деятельности на уровень содержания в атмосфере СО 2 будет крайне незначительным.

Но сначала — последние данные от европейской Программы наблюдения Земли «Коперник». В Европе в этом марте средняя температура была почти на два градуса Цельсия выше, чем в период с 1981-го по 2010 год. Ещё более экстремальные показатели мы наблюдаем в некоторых частях Украины и России. На Украине температура в марте была на шесть градусов выше, чем средний показатель для этого месяца, а в России — на целых восемь!

В этих регионах также отмечены предпосылки для засухи. Вопреки ожиданиям мы видим, что влажность почвы и относительная влажность воздуха здесь в это время снизились.

Март — благоприятный момент для того, чтобы оценить состояние арктических льдов: морской ледяной покров находится на самом высоком уровне. Если мы посмотрим на эту карту, то увидим всю Арктику и сможем констатировать, что в некоторых её областях (они отмечены красным) льда меньше, чем обычно для этого времени года. Вокруг же архипелага Шпицберген льда почему-то больше.

В целом отмечается тенденция к снижению ледяного покрова. Как вы можете видеть, аномалии регистрировались здесь с 1979 года. И сейчас ледяной покров на 6 процентов меньше, чем ожидалось.

Ну а теперь обратимся к нашей теме: какое влияние в действительности оказывает пандемия COVID-19 на окружающую среду? Я пообщался по видеосвязи с ведущими экспертами в этой области и вот что обнаружил.

Такое ощущение, что Европа зашла в тупик. Улицы, обычно заполненные транспортом, пусты, поскольку жизнь во многих странах фактически приостановлена. На первый взгляд кажется, что это должно благотворно сказаться на окружающей среде? В некотором смысле, да! Снимки со спутника Sentinel-5P показывают, как резко упал уровень загрязнения воздуха диоксидом азота во Франции и Италии. Городской воздух явно стал чище. Это хорошая новость.

ВИНСЕНТ-АНРИ ПЁХ, директор Службы мониторинга атмосферы «Коперник»: Не думаю, что можно уже сейчас понять в долгосрочной перспективе, что значит это снижение загрязнения. Но в краткосрочной перспективе я уверен, что сокращение этого показателя весьма полезно. Уровень загрязнения воздуха влияет на сердечную и лёгочную деятельность человека — поэтому, если воздух чище в то время, когда вирус витает вокруг, это может быть только хорошей новостью.

Есть, возможно, ещё одно преимущество сегодняшнего низкого показателя загрязнения воздуха: нельзя исключать, что коронавирус может передаваться с помощью частиц пыли. Научного консенсуса по этому вопросу нет, но ряд экспертов считает, что это вполне вероятно.

АЛЕССАНДРО МИАНИ, глава итальянского Общества климата и медицины: Когда твёрдые частицы находятся в воздухе определённой плотности, где содержится много смога и атмосферного загрязнения, можно считать, что они попадают на своего рода «автомагистраль», которая ускоряет эпидемию.

Таким образом, сокращение в краткосрочной перспективе уровня загрязнения воздуха — положительный фактор. Но несмотря на экономический спад, выбросы парниковых газов в атмосферу всё ещё происходят.

ОКСАНА ТАРАСОВА: Если мы посмотрим на то, как формируется нынешний уровень содержания в атмосфе CO 2 , то увидим, что он складывается не из ежегодных выбросов, если можно так сказать, а представляет собой весь накопленный с доиндустриальной эпохи объём. В таком масштабе сокращение выбросов в течение одного конкретного года вряд ли окажет влияние на глобальный уровень углекислого газа в атмосфере.

Пандемия коронавируса оказала непосредственное и значительное воздействие на нашу личную жизнь и организацию труда. Но как насчёт окружающей среды?

ВИНСЕНТ-АНРИ ПЁХ: Уроки, извлечённые из кризиса после того, как пандемия коронавируса останется позади, будут крайне важны для того, чтобы ещё раз задуматься над проблемой загрязнения воздуха. К сожалению, изменение климата происходит и будет продолжаться постоянно, этот кризис на самом деле ничего не изменит.

И последнее: многие задавали вопрос о том, исчезнет ли вирус, как только наступит лето? Ответ пока не ясен. У нас ещё недостаточно информации — ведь в общей картине много переменных, включая то, как мы с вами ведём себя во время кризиса. Так что будьте осторожны! И увидимся через месяц.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года.