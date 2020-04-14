Euronews Оригинал

Euronews: коронавирус улучшит экологию, но ненадолго
По оценкам экспертов, глобальная приостановка экономической деятельности из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, благотворно отразится на состоянии атмосферы — а чистый воздух без частиц пыли, в свою очередь, не будет способствовать дальнейшему распространению вируса. Но если оценивать в долгосрочной перспективе, то эффект от этого периода может оказаться крайне незначительным, поскольку уровень содержания СО2 в атмосфере накапливался годами, поясняет Euronews.
Всем привет и добро пожаловать в программу «Климат сегодня»! В ней мы каждый месяц рассказываем о том, как поживает наша планета. Чуть позже мы обсудим с экспертами известные факты о коронавирусе, загрязнении окружающей среды и климатических изменениях.
 
ОКСАНА ТАРАСОВА, руководитель Отдела исследований атмосферы Всемирной метеорологической организации: Вероятнее всего, влияние приостановки экономической деятельности на уровень содержания в атмосфере СО2 будет крайне незначительным.
 
Но сначала — последние данные от европейской Программы наблюдения Земли «Коперник». В Европе в этом марте средняя температура была почти на два градуса Цельсия выше, чем в период с 1981-го по 2010 год. Ещё более экстремальные показатели мы наблюдаем в некоторых частях Украины и России. На Украине температура в марте была на шесть градусов выше, чем средний показатель для этого месяца, а в России — на целых восемь!
 
В этих регионах также отмечены предпосылки для засухи. Вопреки ожиданиям мы видим, что влажность почвы и относительная влажность воздуха здесь в это время снизились.
 
Март — благоприятный момент для того, чтобы оценить состояние арктических льдов: морской ледяной покров находится на самом высоком уровне. Если мы посмотрим на эту карту, то увидим всю Арктику и сможем констатировать, что в некоторых её областях (они отмечены красным) льда меньше, чем обычно для этого времени года. Вокруг же архипелага Шпицберген льда почему-то больше.
 
В целом отмечается тенденция к снижению ледяного покрова. Как вы можете видеть, аномалии регистрировались здесь с 1979 года. И сейчас ледяной покров на 6 процентов меньше, чем ожидалось.
 
Ну а теперь обратимся к нашей теме: какое влияние в действительности оказывает пандемия COVID-19 на окружающую среду? Я пообщался по видеосвязи с ведущими экспертами в этой области и вот что обнаружил.
 
Такое ощущение, что Европа зашла в тупик. Улицы, обычно заполненные транспортом, пусты, поскольку жизнь во многих странах фактически приостановлена. На первый взгляд кажется, что это должно благотворно сказаться на окружающей среде? В некотором смысле, да! Снимки со спутника Sentinel-5P показывают, как резко упал уровень загрязнения воздуха диоксидом азота во Франции и Италии. Городской воздух явно стал чище. Это хорошая новость.
 
ВИНСЕНТ-АНРИ ПЁХ, директор Службы мониторинга атмосферы «Коперник»: Не думаю, что можно уже сейчас понять в долгосрочной перспективе, что значит это снижение загрязнения. Но в краткосрочной перспективе я уверен, что сокращение этого показателя весьма полезно. Уровень загрязнения воздуха влияет на сердечную и лёгочную деятельность человека — поэтому, если воздух чище в то время, когда вирус витает вокруг, это может быть только хорошей новостью.
 
Есть, возможно, ещё одно преимущество сегодняшнего низкого показателя загрязнения воздуха: нельзя исключать, что коронавирус может передаваться с помощью частиц пыли. Научного консенсуса по этому вопросу нет, но ряд экспертов считает, что это вполне вероятно.
 
АЛЕССАНДРО МИАНИ, глава итальянского Общества климата и медицины: Когда твёрдые частицы находятся в воздухе определённой плотности, где содержится много смога и атмосферного загрязнения, можно считать, что они попадают на своего рода «автомагистраль», которая ускоряет эпидемию.
 
Таким образом, сокращение в краткосрочной перспективе уровня загрязнения воздуха — положительный фактор. Но несмотря на экономический спад, выбросы парниковых газов в атмосферу всё ещё происходят.
 
ОКСАНА ТАРАСОВА: Если мы посмотрим на то, как формируется нынешний уровень содержания в атмосфе CO2, то увидим, что он складывается не из ежегодных выбросов, если можно так сказать, а представляет собой весь накопленный с доиндустриальной эпохи объём. В таком масштабе сокращение выбросов в течение одного конкретного года вряд ли окажет влияние на глобальный уровень углекислого газа в атмосфере.
 
Пандемия коронавируса оказала непосредственное и значительное воздействие на нашу личную жизнь и организацию труда. Но как насчёт окружающей среды?
 
ВИНСЕНТ-АНРИ ПЁХ: Уроки, извлечённые из кризиса после того, как пандемия коронавируса останется позади, будут крайне важны для того, чтобы ещё раз задуматься над проблемой загрязнения воздуха. К сожалению, изменение климата происходит и будет продолжаться постоянно, этот кризис на самом деле ничего не изменит.
 
И последнее: многие задавали вопрос о том, исчезнет ли вирус, как только наступит лето? Ответ пока не ясен. У нас ещё недостаточно информации — ведь в общей картине много переменных, включая то, как мы с вами ведём себя во время кризиса. Так что будьте осторожны! И увидимся через месяц.
 
Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года.

    

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Арктика выбросы глобальное потепление Европа засуха исследование карантин климат коронавирус кризис окружающая среда Россия Украина экология экономика эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров