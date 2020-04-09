CNN: Папа Римский видит в пандемии коронавируса ответ природы на климатический кризис

Глава Католической церкви считает, что вспышка COVID-19 может быть ответом природы на изменение климата из-за деятельности человека, сообщает CNN. В этот сложный период понтифик призвал мировых лидеров позаботиться о нищих и бездомных, а также предупредил о возможном возвышении диктаторов-популистов , думающих только о развитии экономики страны.

Папа Римский Франциск считает, что пандемия коронавируса является одним из «ответов природы» на бездеятельность человечества в отношении текущего экологического кризиса, пишет CNN.

Как рассказывает новостной портал, в среду понтифик дал онлайн-интервью журналам The Tablet и Commonwealth, в котором заявил, что вспышка заболевания предоставила возможность замедлить темпы производства и потребления, чтобы научиться понимать мир природы и им наслаждаться. По словам папы Франциска, мир забыл об «отдельных катастрофах» — пожарах в Австралии, тающих ледниках на Северном полюсе и потопах. «Я не знаю, являются ли они местью природы, но они точно являются её ответом», — подчеркнул папа.

В статье отмечается, что пандемия полностью изменила привычный жизненный уклад в Ватикане: праздничную мессу в Вербное воскресенье Папа Римский провёл в пустой церкви, а сам город, обычно полный туристов, сейчас пустует. По словам пресс-службы Святого Престола, папа Франциск дистанцируется от любого, кто может быть переносчиком заболевания: принимает пищу в своих личных покоях и использует антисептик до и после встречи с гостями.

В своём интервью папа также заявил, что поправляется после перенесённого бронхита и в это «время большой неопределённости» молится даже больше обычного из своей резиденции в Ватикане. Он признался, что каждый вторник ходит на исповедь, чтобы попросить прощение за собственный эгоизм. Кроме того, понтифик раскритиковал действия властей в отношении бездомных людей. «Недавно появилась фотография парковки в Лас-Вегасе, где их [бездомных] размещают на карантин. А в это время гостиницы стоят пустые, но бездомные не могут пойти в гостиницу», — приводит сайт слова папы Франциска. Глава Католической церкви подчеркнул, что сейчас необходимо позаботиться о бедных, к которым общество часто относится, как к «спасённым животным».

В то же время Папа Римский предупредил, что кризис может привести к становлению политиков из популистских кругов и тех, кто концентрируется только на экономике. Понтифик выразил своё беспокойство из-за речей, которые напомнили ему выступления Гитлера в 1933 году, и «лицемерия некоторых политических деятелей, которые говорят о борьбе с кризисом, о проблемах с мировым голодом, но между тем готовят оружие».

В заключение, как пишет CNN, папа Франциск рекомендовал сидящим на карантине найти креативные занятия дома. «Позаботьтесь о себе для будущего, которое наступит», — призвал глава Святого Престола.