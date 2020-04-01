Guardian: в Лас-Вегасе приют для бездомных на месте парковки вызвал шквал критики в соцсетях

Интернет-пользователи возмутились решением властей Лас-Вегаса сделать на автостоянке у стадиона убежище для бездомных, где люди спят на бетонных плитах рядом друг с другом, сообщает The Guardian. Представитель администрации заявил в ответ на критику, что это решение было самым оптимальным во время эпидемии коронавируса: на землю постелили коврики, сделали разметку для социального дистанцирования и оставили дежурить бригаду медиков.

Американцы раскритиковали решение властей Лас-Вегаса разместить бездомных на парковке, несмотря на слова администрации о «чрезвычайной ситуации» и лучшем варианте из возможных, пишет The Guardian.

Как рассказывает британская газета, на выходных муниципалитету Лас-Вегаса пришлось найти дополнительные спальные места для большого числа городских бездомных после закрытия ночлежки на 500 человек: один из постояльцев заболел коронавирусом. По указанию чиновников во временное убежище превратили автостоянку, оставив между спальными местами по два метра согласно федеральным указаниям о социальном дистанцировании. Многие места накрыли голубыми коврами, которые легко чистить под высоким давлением.

Согласно заявлению Джейса Радке, официального представителя властей Лас-Вегаса, город и округ работали над открытием временного убежища после того, как католические благотворительные организации закрылись, а другой приют оказался заполнен практически до отказа. Новое убежище разместили на парковке стадиона Cashman Center, где совсем недавно проходили футбольные матчи. По словам чиновников, сам центр зарезервирован под дополнительные больничные места.

Издание отмечает, что в субботу обустраивать приют помогали около десяти студентов медицинского факультета из университета Туро. По словам Радке, католические благотворительные заведения через неделю снова откроются, а около стадиона будут дежурить врачи для выявления симптомов коронавируса и предоставления медицинской помощи.

Однако у пользователей соцсетей вызвали возмущение фотографии, на которых люди спят на земле или на невидимых клочках ковра близко друг к другу, практически соприкасаясь локтями. «После того как в этом году бездомных объявили вне закона, Лас-Вегас укладывает людей на бетонные решётки с глаз долой, — возмущённо написал в Twitter Хулиан Кастро, экс-мэр Сан-Антонио и бывший министр жилищного строительства при Бараке Обаме. — В Вегасе есть 150 тысяч гостиничных номеров, которые сейчас не используются. Как насчёт государственно-частного сотрудничества, чтобы временно разместить их (бездомных. — ИноТВ) там? И финансировать постоянное жильё!»

В ответ на критику Радке заявил, что не может обсуждать конкретные фотографии, но, возможно, их сняли в тех частях автостоянки, на которые не хватило голубых ковров. Представитель администрации подчеркнул, что всегда найдутся критики, но сейчас «чрезвычайная ситуация», поэтому «город и округ работают, чтобы у людей были необходимые им ресурсы». По его словам, для бездомных не так просто выполнять указ о карантине.

Несмотря на негативную реакцию в соцсетях, новое убежище обрадовало Дениз Ланкфорд, у которой нет дома. «Я готова расплакаться, — приводит издание её слова со ссылкой на интервью для KLAS, филиала CNN. — Вот это вот помогает нам чувствовать себя под защитой, в безопасности. В других местах ты не чувствуешь себя в безопасности».

В заключение The Guardian отмечает, что на западе США, особенно в Калифорнии, отсутствие жилья является масштабной проблемой: в приютах ночует более 40 тыс. людей. Перед эпидемией власти Лас-Вегаса начали бороться с бездомными, однако теперь правозащитники и сами постояльцы убежищ предупреждают об антисанитарных и бесчеловечных условиях, которые вызывают серьёзные опасения в разгар борьбы с коронавирусом.