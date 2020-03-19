Американский комик: потребовалась пандемия, чтобы власти вспомнили о бездомных

В рамках борьбы с распространением COVID-19 власти Калифорнии внезапно озаботились проблемой бездомности, отмечает комик Джимми Дор. По его словам, то, что политикам не было дела до 108 тысяч бездомных жителей штата, пока не разразилась пандемия, свидетельствует о «моральном банкротстве» страны.

Я смотрел вчерашнюю речь Гэвина Ньюсома о том, какие меры будет принимать Калифорния. Он губернатор Калифорнии. И он сказал, что первое… или второе? Один из его двух главных приоритетов — забота о бездомном населении.



ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор Калифорнии: Говоря о пожилых как о нашем главном приоритете и о домашней изоляции, говоря о барах и новых директивах для ресторанов, я упомянул о проблеме бездомности. Это вообще главный повод для озабоченности в штате Калифорния. У нас в штате Калифорния 108 тысяч бездомных индивидов, не имеющих крова.



То есть они это знают. Они знают, что у них в штате Калифорния 108 тысяч бездомных. Ничего себе!



СТЕФАНЕ САМОРАНО, актриса: То есть потребовалась пандемия, чтобы они решили что-то делать для наших бездомных?



Послушаем, что он говорит. Потом я прокомментирую.



ГЭВИН НЬЮСОМ: Мы должны встретить этот момент со всей решительностью. И могу вас заверить, я тут упомянул 13 наших целевых групп…



То есть мы можем встретить этот момент со всей решительностью. Момент, когда появился коронавирус, а не когда появилась бездомность. Итак, сейчас-то мы можем решать проблему бездомности. Смотрите.



ГЭВИН НЬЮСОМ: …размещённых в этом здании, так вот они работают над этим вопросом 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы переместить людей из палаточных городков в те условия, где мы могли бы что-то поделать с их растущей тревогой и с нашим растущим беспокойством за здоровье некоторых из самых уязвимых калифорнийцев, живущих на улицах и тротуарах. Мы оперативно ищем гостиницы и мотели, которые могли бы выполнять соответствующие функции. Мы только что выделили… Просто как пример, это несопоставимо с масштабами наших инициатив, но это конкретный пример, дающий представление о том, что мы делаем. Мы выделили дополнительные 450 трейлеров, которые мы направим в критические точки по всему штату.



Есть 450 трейлеров. Внезапно. Внезапно у них есть 450 трейлеров. Откуда они у них? Внезапно есть гостиницы и мотели, где они смогут поселить этих людей. То есть вы всё это время могли это сделать? Но потребовалась пандемия, чтобы вы начали проводить план помощи бездомным? Да! Наверное, потому что бездомные не голосуют.



Как можно быть губернатором… Это губернатор Калифорнии, 108 тысяч бездомных спят на улицах, самые уязвимые из нас. И он каждую ночь ложится спать, ничего для них не делая.



СТЕФАНЕ САМОРАНО: Имея пятую по величине экономику.



Имея пятую по величине экономику в мире. Каждую ночь он ложится спать, зная, что 108 тысяч людей, которых он представляет, живут на улице. И он ложится спать. И вот теперь — теперь! — у него есть план решения этой проблемы. Почему? Потому что заразиться можем и мы!



Теперь у него есть план на этот счёт. Я рад, что у него есть план. Эта пандемия делает для социализма больше, чем кто бы то ни было! У нас будет гарантированный базовый доход, они позаботятся о бездомных. Потому что… не знаю, помните ли вы, но Трамп пытался ввести какой-то план по бездомности, и его план во многом сводился к тому, чтобы посадить их в тюрьму. У Гэвина Ньюсома тогда не было плана. У них не было плана до вчерашнего дня.



Люди даже не говорят об этом во время предвыборной кампании, когда баллотируются. Им даже не приходится затрагивать эту тему. Хоть на одних президентских дебатах обсуждали бездомность? Хотя бы упоминали? «Как вы будете решать проблему бездомности?» Нет! Нет! Нам было плевать! Вот какие мы нравственные! Вот какие мы приличные! Приличные? Трамп — олицетворение этой страны. Мы проходим мимо бездомных в самой богатой стране мира!



У Гэвина Ньюсома 108 тысяч людей живут на улице, и ему было плевать. До этого момента. Потому что теперь это сказывается на нём. Потому что теперь это сказывается на других. И это может повлиять на его переизбрание. Так что теперь ему надо решать проблему бездомности, потому что она бросит на него тень, когда он будет переизбираться. Ведь если он не примет меры, мы не сможем бороться с коронавирусом, и это поставит крест на его переизбрании. Теперь-то он хочет… Теперь-то это важно. Вот наглядное свидетельство морального банкротства всей этой страны!



Дата выхода в эфир 17 марта 2020 года.