Bild: из-за пандемии воздух на Земле стал чище, но это не спасёт экологию

Благодаря коронавирусу воздух на Земле стал чище, но ликовать пока рано, предостерегает немецкий таблоид Bild. Климатологи опасаются, что после эпидемии пострадавшим предприятиям будет тяжелее перейти на экологичное производство. К тому же после кризиса ожидается резкий подъём конъюнктуры, из-за которого выбросы парниковых газов существенно увеличатся.

Благодаря коронавирусу воздух стал чище. Или же нет? Закрытые заводы, меньше автомобилей на дорогах. Свежие снимки Европейского космического агентства показывают, что с начала пандемии коронавируса уровень загрязнения воздуха во всём мире стал существенно ниже. Но тот, кто считает, что благодаря коронавирусу Земля вздохнула с облегчением, ошибается.

Спутник Copernicus Sentinel-5P постоянно собирает данные о содержании вредных веществ в воздухе, например, озона, диоксида азота и окиси углерода. И действительно, с тех пор, как были приняты карантинные меры, показатели существенно снизились, как видно здесь на примере Китая. Но климатологи опасаются, что после эпидемии произойдёт худшее.

ОТМАР ЭДЕНХОФЕР, директор Потсдамского института изучения климатических изменений: На короткое время выбросы парниковых газов снизились, но поводов для радости нет. Если у предприятий дела идут плохо, им будет тяжелее перейти на экологичное производство.

К тому, как показывают данные по Китаю, когда производство возобновится, выбросы снова увеличатся. Предыдущие экономические кризисы продемонстировали, что после них происходит резкий подъём конъюнктуры из-за существенно вырастают и эмиссии.

Дата выхода в эфир 27 марта 2020 года.