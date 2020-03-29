Bild: из-за пандемии воздух на Земле стал чище, но это не спасёт экологию

03:00
Исмаилов возмутился стремлением россиян заработать на популярных в период пандемии коронавируса товарах
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит поединок против Александра Емельяненко, критически высказался о соотечественниках, пытающихся заработать на дефицитных товарах в период пандемии коронавируса.
03:00
Число случаев заражения коронавируса в Азербайджане достигло 182
В Азербайджане число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 182.
03:00
В Госдепе ответили на вопрос о снятии санкций с «дочек» «Роснефти»
Американские власти не намерены заранее информировать о своих дальнейших действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти» после продажи её активов в Венесуэле. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
03:00
Экс-вратарь сборной Турции по футболу Речбер заразился вирусом COVID-19
Знаменитый в прошлом турецкий футбольный вратарь Рюштю Речбер был госпитализирован после заражения коронавирусом.
03:00
CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 110 тысяч
В Соелинённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 113 805.
03:00
«Реал» не будет снижать зарплату игрокам и персоналу
Руководство мадридского «Реала» не планирует сокращать зарплату игроков, тренеров и персонала клуба.
03:00
В Южной Корее сообщили о пуске КНДР неопознанного снаряда
КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.
03:00
Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram
Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.
03:00
В Элисте ввели режим ЧС в связи с ситуацией с коронавирусом
В Элисте приняли решение ввести режим ЧС в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.
03:00
Шевченко сравнил ситуацию из-за коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сравнил сложившуюся в стране из-за угрозы распространения коронавируса ситуацию с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
03:00
Баскетболист Комолов перенёс операцию и был выписан из больницы
Баскетболист «Нижнего Новгорода» Артём Комолов перенёс операцию по поводу удаления кистозного образования в брюшной полости.
03:00
СМИ: Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Две ракеты были перехвачены ПВО Саудовской Аравии в небе над Эр-Риядом.
03:00
Легионер «Спартака» Крал высказался об отношении россиян к ситуации с коронавирусом
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал поведение некоторых россиян в условиях угрозы распространения коронавируса и, в частности, заметил, что в стране мало кто носит медицинские маски.
03:00
В Мурманской области сообщили о ситуации с коронавирусом
В Мурманской области официально подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекции COVID-19, ещё у 16 человек результаты анализов предварительно положительные.
03:00
Канделаки назвала баранами россиян, которые отправились в Сочи вместо самоизоляции
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подвергла критике россиян, которые вместо соблюдения карантина в домашних условиях решили отправиться в другие регионы.
03:00
Число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 356
На Украине число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 356.
03:00
Премьер Армении оценил ситуацию с распространением COVID-19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
03:00
Экс-защитник «Спартака»: поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста
Бывший защитник «Спартака» аргентинец Клементе Родригес поделился воспоминаниями о нападающем Артёме Дзюбе во время их выступлений за московский клуб.
03:00
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 570 тысяч
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 571 678. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
03:00
СМИ: Хоккеист СКА Барабанов на следующей неделе приступит к переговорам с клубами НХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов на следующей неделе начнёт переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Поиски лётчика пропавшего в Чёрном море Су-27 продолжаются
Поиски пилота самолёта Су-27, который пропал с радаров над Чёрным морем, продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
03:00
В Омской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом
Первые три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на острове Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
03:00
Футболисты «Ювентуса» отказались от зарплаты за четыре месяца
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявил о достижении договорённости с игроками команды об урезании заработной платы на период пандемии коронавируса.
03:00
Николаев считает, что пандемия коронавируса может серьёзно ударить по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Валентин Николаев высказал мнение, что пандемия коронавируса может нанести серьёзный удар по фигурному катанию.
03:00
Число жертв коронавируса во Франции достигло 2314
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 2314. Об этом свидетельствуют данные французского Минздрава.
03:00
Николаев назвал положительную для фигуристов сторону карантина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев назвал положительную сторону длительного карантина для фигуристов.
03:00
СМИ: «Зенит» запросил у «Наполи» €25 млн за Азмуна
Санкт-Петербургский «Зенит» готов продать нападающего Сердара Азмуна в неаполитанский «Наполи» за €25 млн.
03:00
Трамп обратился к СМИ с призывом называть свои источники информации
Президент США Дональд Трамп обратился к СМИ с призывом называть свои источники информации, так как, по его мнению, журналисты часто ссылаются на данные источников, которых не существует.
03:00
В оргкомитете ОИ-2024 заявили, что пандемия коронавируса отразится на подготовке к Играм
Председатель оргкомитета Олимпиады 2024 года в Париже Тони Эстанге высказал мнение, что нынешняя ситуация с пандемией коронавируса повлияет на подготовку к предстоящим Играм.
03:00
В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка
В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
03:00
Николаев: карантин — это прежде всего проблема для тренеров
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, как в США фигуристы решают проблему тренировок во время карантина.
03:00
«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США с дочерних предприятий
«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США с дочерних предприятий после того, как компания приняла решение продать свои активы в Венесуэле.
03:00
Николаев рассказал, чем стоит заняться фигуристам во время карантина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, как, по его мнению, спортсменам и тренерам стоит провести период вынужденного карантина.
03:00
Число заражённых коронавирусом в Израиле достигло 3619
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле достигло 3619. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильского Минздрава.
03:00
Второй хоккеист «Колорадо» заразился коронавирусом
Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» получил положительный результат теста на коронавирус.
03:00
ООН передаст Нью-Йорку 250 тысяч медицинских масок
ООН передаст Нью-Йорку 250 тыс. медицинских масок в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил Генсек организации Антониу Гутерреш.
03:00
В кабмине России подтвердили покупку активов «Роснефти» в Венесуэле
В кабмине России подтвердили информацию, что компания, на 100% принадлежащая российскому правительству, купила активы ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле.
03:00
«Минск» победил «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу
«Минск» одержал победу над минским «Динамо» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.
03:00
Премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях эпидемии
Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров обсудили торгово-экономические отношения двух стран в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Биатлонистка Халиуллина сообщила, что не заражена коронавирусом
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, сообщила, что заболевание у неё не выявлено.
03:00
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Российская компания «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле.
03:00
Глава FFF заявил, что чемпионат Франции не удастся доиграть до 30 июня
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре сообщил, что прерванный на неограниченное время из-за пандемии коронавируса чемпионат страны не завершится до 30 июня.
03:00
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.
03:00
В Италии за сутки от коронавируса умерли 889 человек
За сутки в Италии 889 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв превысило 10 тыс.
03:00
Открытое горение в пяти домах под Владимиром ликвидировано
Спасатели ликвидировали открытое горение в пяти домах на площади 250 кв. м в населённом пункте Просеницы Меленковского района Владимирской области.
03:00
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
03:00
Футболист «Спартака» Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы
Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что подписал соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.
03:00
Рогозин рассказал о ежедневных тестах на коронавирус
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сдаёт тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 ежедневно.
03:00
Мостовой считает, что урезание зарплат пойдёт на пользу российскому футболу
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о возможном урезании зарплат футболистам в российских клубах в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.