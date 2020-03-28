Bloomberg: Саудовская Аравия отрицает контакты с Россией по соглашению ОПЕК+

Саудовская Аравия не поддерживает с Россией контактов по вопросу расширения соглашения ОПЕК+, передаёт Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства энергетики королевства. Отсутствие переговоров позволяет агентству сделать вывод, что Эр-Рияд и Москва готовы готовы к длительной ценовой войне, несмотря на экономическую неопределённость на фоне распространения коронавируса.
Министерство энергетики Саудовской Аравии твёрдо придерживается своей позиции в ценовой войне с Россией и не обсуждало с российскими коллегами сокращение добычи нефти и привлечение новых стран в соглашение ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
«Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было никаких контактов ни по поводу увеличения числа стран ОПЕК+, ни по вопросу о совместной работе по ребалансировке рынка», — заявил представитель ведомства.
Комментарии саудовского министерства развеяли предположения о том, что Эр-Рияд и Москва могут стремиться к дипломатическим переговорам.
Как отмечает агентство, ранее заместитель главы Министерства энергетики Павел Сорокин заявил, что ОПЕК+ в одиночку не может исправить ситуацию на рынке, призвав к расширению организации.
Таким образом, Bloomberg предполагает, что и Саудовская Аравия, и Россия готовы к длительной ценовой войне, несмотря на протесты со стороны других членов ОПЕК+.
В пятницу цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель в связи с тем, что, по прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20%. Отмечается, что с начала года цены на нефть уже упали более чем на 60%.
При этом Эр-Рияд продолжает придерживаться своих позиций, несмотря на призыв американского правительства прекратить ценовую войну.
В частности, ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман аль-Саудом призвал Эр-Рияд «успокоить» мировые финансовые и энергетические рынки в период экономической неопределённости.
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