CNN: Россия готова на диалог с Эр-Риядом — но тот рвётся в лидеры нефтедобычи

Москва готова к диалогу с Саудовской Аравией по вопросу о нефтедобыче, однако Эр-Рияд на данный момент избрал другую стратегию, увеличивая предложение нефти на рынке, передаёт CNN. Как отмечает канал, Саудовская Аравия стремится выйти на первое место по нефтедобыче в мире, оставив схватку за второе США и России.

Эти события спровоцировали цепную реакцию и последствия, которые касаются далеко не только рынка энергоносителей. Это любопытно, потому что русские и саудовцы, по большому счёту, увеличили давление на США, которые являются лидером по уровню нефтедобычи, чтобы те оказали здесь некоторую поддержку. Расскажите нам, что происходит.

ДЖОН ДЕФТЕРИОС, редактор CNN по вопросам развивающихся рынков: Интересна здесь также и динамика рынков, Джулия. Вчера у нас рынки выросли на 24%, а в Азии этот показатель составил 7%. Однако эта цифра быстро сошла на нет, главным образом из-за новостей из России. Они сообщили, что готовы к диалогу, но здесь нужно найти компромисс между Москвой и Саудовской Аравией.

Что же касается того, что вы сказали ранее, то на данном этапе, как мне кажется, сложился треугольник между США, Россией и Саудовской Аравией. Произошло здесь вот что: саудовцы избрали совсем другую стратегию. Они, как вы знаете, открыли все краны, а также снизили цены для своих приоритетных клиентов. И они говорят: «Послушайте, мы не главные нефтедобытчики, но у нас самая низкая стоимость добычи». Почему так получилось? Чтобы добраться до первого места, — я веду сейчас к упомянутым вами производителям сланцевой нефти — в 2020 году нужно вывести с рынка 1 млн баррелей в день.

Я бы сказал — а я общался с саудовскими источниками, — что они хотят убрать ещё один миллион после этого. Всё это для того, чтобы они оказались на первом месте, а США и Россия соревновались за второе. Мы уже видим, как ConocoPhillips, а также масса нефтепроизводителей США средних размеров режут свой бюджет капитальных расходов, в то время как их уровень нефтедобычи уже начал падать. Так что всё это уже начинает сказываться. Мы думали, что сегодня дорастём до показателей выше $30 за баррель марки Brent, но этого просто не происходит, потому что никто не может ничего сказать наверняка.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 марта 2020 года.