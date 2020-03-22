Обозреватель Forbes назвала 6 причин для США не вмешиваться в нефтяной кризис

В американском правительстве слышны призывы оказать влияние на нынешний конфликт, который разразился между Россией и Саудовской Аравией и привёл к резкому падению цен на нефть. В том числе среди обсуждаемых есть и предложение ввести новые санкции против России. Однако обозреватель Forbes настойчиво советует Штатам этого не делать, и выделяет на то 6 причин.

В США всё чаще говорят, что Вашингтону нужно вмешаться в нынешнюю ситуацию с переизбытком продукции в нефтяной отрасли и низкими ценами на нефть, пишет обозреватель Forbes Эллен Вальд. Так, недавно группа законодателей написали напрямую саудовцам, призывая их сократить производство, а накануне письмо с призывом оказать давление на Россию получил и Дональд Трамп. По словам автора статьи, всё это уже выглядит странно, учитывая что ещё недавно в Штатах критиковали ОПЕК за такие манипуляции.



Больше того, газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорится, что в правительстве рассматривают разные варианты ответа на нынешнюю ситуацию, включая новые санкции против российской нефтяной промышленности и дипломатические шаги навстречу Саудовской Аравии.



Однако автор статьи предупреждает: одно дело — вести дипломатию с Саудовской Аравией или Россией. А принимать жёсткие меры, чтобы другие страны снизили свои поставки — совершенно другое. И Эллен Вальд называет шесть причин, почему Штатам не стоит принимать санкции, вводить эмбарго и прочие жёсткие меры.



Прежде всего, если будут приняты такие меры, то их цель — защита американской промышленности, а не предотвращение нарушений другой страной договоров или прав человека. Так что партнёры США могут после этого потерять к ним доверие. Кроме того, это может навлечь на США гнев ВТО, а также Штатам станет сложнее критиковать, например, Китай за нарушения правил торговли.



Во-вторых, у США уже действуют санкции против Венсуэлы и Ирана, а также частично против российской нефтяной промышленности. Обычно такого рода санкции применяют против третьих сил, чтобы они не вели дела с объектом санкций. Так что новые меры могут обозлить эти третьи силы ещё больше, и страны могут начать игнорировать американскую санкционную политику.



Саудовская национальная компания Saudi Aramco владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в США Motiva. Так что если США предпримут меры против импорта саудовской нефти, то может закрыться полностью или частично и Motiva. Саудовская Аравия может сократить поставки газа в США, внутренние цены на него вырастут, и это ударит и по самому Трампу, у которого скоро выборы, напоминает автор статьи.



В-четвёртых, высказывались предложения ввести эмбарго против нефти от стран ОПЕК. Но в таком случае Штаты лишат себя поставок тяжёлой нефти, которая нужна нефтеперерабатывающим предприятиям, чтобы смешивать её с нефтью, которую добывают в США.



В-пятых, для нефяной промышленности в целом характерно колебание цен. Сейчас цены низкие, и это плохо для бизнеса, инвесторов и работников, но в итоге цены выправятся, всё вернётся на прежние рельсы. Такие колебания нормальны для этой сферы, отмечает автор статьи, призывая американское правительство больше верить в американскую промышленность.



Наконец, нефтяной рынок в США постоянно меняется, и правительство не может позволить себе принимать резкие решения, основываясь на ситуации только в данный момент. Например, ещё 10 лет назад США производили мало нефти и цены на топливо были высокие, правительство принимало меры, чтобы производить больше. Так что неизвестно, как ситуация повернётся в 2030 году, пишет обозреватель Forbes.



