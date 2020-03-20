WSJ: Вашингтон подумывает ввести новые санкции против Москвы из-за развала сделки с ОПЕК
Администрация Дональда Трамп подумывает о том, чтобы вмешаться в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией. Белый дом не исключает, что с помощью дипломатического давления попытается заставить саудовцев снизить объёмы нефтедобычи и пригрозит России санкциями с тем, чтобы стабилизировать цены на чёрную нефть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Подобная стратегия на фоне отскока цен на американскую нефть от самых низких показателей за последние 18 лет, идёт по пятам усилий по лоббированию, которые предпринимают нефтяные компании США. Представители фирм этого сектора, по данным издания, призвали администрацию Трампа активизировать дипломатическое вмешательство в работу нефтяного рынка.
Вместе с тем администрация изучает широкий спектр возможной помощи американской нефтегазовой промышленность в то время, как десяткам компаний грозит банкротство в результате 60% падения цены на нефть, вызванного снижением мирового спроса в результате пандемии коронавируса.
Как администрация, так и представители индустрии считают дипломатические усилия необходимым фактором, для того чтобы заставить Москву и Эр-Рияд перестать наводнять рынок новым предложением. Ранее Россия и Саудовская Аравия фактически расторгли договор об ограничении объёмов нефтедобычи, после чего саудовцы подняли производство чёрного золота до рекордных высот.
По данным The Wall Street Journal, США попросят Эр-Рияд вернуться к уровню нефтедобычи до развала сделки. При этом администрация вступит в контакт с саудовцами, как через Госдепартамент, так и по каналам Белого дома.
Более того, как отметил источник газеты, Вашингтон также не исключает введения новых санкций против России, хотя конкретные их детали на данный момент неизвестны. Предполагается, что администрация использует угрозу санкций в рамках своего диалога с Саудовской Аравией, дабы успокоить Эр-Рияд, что Москва не воспользуется отступлением королевства.
Ранее Трамп уже воспользовался советами нефтяных промышленников и вмешался в работу рынков, приказав Минэнерго США начать закупки нефти в рамках заполнения Стратегического нефтяного резерва, напоминает газета.
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