Bloomberg: США заставили Индонезию отказаться от покупки Су-35

Под давлением США, пригрозивших Джакарте санкциями, Индонезия была вынуждена отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35, а также не покупать у Китая несколько патрульных кораблей пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Как отмечает агентство, Индонезия подозревает, что истинная причина такого давления заключается в опасениях, что при наличии российских истребителей Джакарта получит преимущество над соседними странами.

Администрация Трампа заставила Индонезию отказаться от покупки у России реактивных истребителей, а у Китая — кораблей ВМФ. Таким образом США пытаются помешать своим главным противникам подрывать военное превосходство Вашингтона, пишет Bloomberg.

По словам одного источника агентства, знакомого с ситуацией, не так давно Индонезия решила не закупать 11 истребителей Су-35, которые обошлись бы ей в сумму $1,1 млрд. При этом, как отметил собеседник Bloomberg, в прошлом месяце США также оказали на Индонезию давление с тем, чтобы она вышла из переговоров с Китаем по приобретению нескольких патрульных кораблей на сумму $200 млн.

Решение отказаться от сделок было принято после того, как американские чиновники чётко дали понять, что Джакарте могут грозить санкции за подобные сношения с Россией. Администрация президента Джоко Видодо также беспокоится, что США пойдут на карательные торговые меры в том случае, если Индонезия заключит сделку с Китаем.

Подобное развитие событий наглядно показывает, что США с помощью экономического и финансового давления порой добиваются успеха в плане предотвращения сделок различных стран с Россией и Китаем, которых в администрации Трампа назвали крупнейшими угрозами американской национальной безопасности. Вместе с тем, США ждало относительное фиаско, когда они попытались отговорить некоторых своих партнёров от использования технологий компании Huawei для прокладки сетей 5G.

Ранее согласно условиям бартерной сделки, о которой стало известно в августе 2017 года, Индонезия планировала закупить 11 истребителей Су-35 в обмен на обязательства России приобрести такие товары, как резина, натуральное пальмовое масло, кофе, чай, мебель и специи.

На протяжении некоторого времени многие задавались вопросом, не заморожена ли эта сделка. В прошлом месяце газета The Jakarta Post сообщила, что данная договорённость находится в подвешенном состоянии, а окончательное решение по ней будет принято позднее.

«Ни для кого не секрет, что Соединённые Штаты оказывают откровенное давление на страны, которые хотят закупать российское оборонительное оборудование, — заявила по этому поводу посол России в Индонезии Людмила Воробьёва. — Цель ясна: заставить эти страны отказаться от приобретения оружия у России и обратиться вместо этого в Вашингтон. Разумеется, это нечестная конкуренция, которая нарушает правила и нормы прозрачного и законного бизнеса».

По словам источника Bloomberg, в ходе ряда встреч с американскими коллегами, включая министра обороны, индонезийские чиновники неоднократно интересовались у тех, почему они не хотят закрытия сделки с российскими истребителями. Американцы же просто отвечали, что такова их политика. Источник агентства также считает, что у Индонезии есть подозрения, что истинная причина кроется в том, что российские истребители дадут Джакарте преимущество над соседней Австралией и Сингапуром.

Вместе с тем, если верить источнику, Вашингтон предложил индонезийцам обдумать вариант покупки американских F-16. Тем не менее, по некоторым данным, Индонезия стремится приобрести самолёты F-35.

По имеющейся информации, США ясно дали понять правительству Видодо, что те рискуют столкнуться с карательными мерами согласно Закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в том случае, если они закупят российские самолёты. Прямая угроза относительно сделки с Китаем оказалась выражена менее ясно, однако Джакарта всё же посчитала себя уязвимой в торговой сфере.