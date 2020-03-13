Hill: «Сделайте что-нибудь!» — новые американские санкции против России бумерангом ударят по США

Новый пакет санкций США против Москвы, запрещающий американским фирмам участвовать в любых энергопроектах, к которым имеет отношение Россия, ударит по самой Америке, пишет The Hill. Как отмечает газета, в случае принятия этого законопроекта компании понесут многомиллиардные убытки, в то время как Россия сможет воспользоваться новыми правилами, чтобы отрезать США от важных для них проектов.

«Сделайте что-нибудь!» — так звучит вечный вашингтонский императив. В нынешнем контексте это «что-нибудь» — это экономические санкции против России в качестве наказания за «вмешательство» Москвы в американские выборы, пишет The Hill.

Но окажутся ли такие санкции эффективным инструментом в деле парирования подобного вмешательства? На данный момент, очевидно, что действия России — в том числе и кибератаки на политические партии и попытки взлома выборов — имели масштабный характер и привели к серьёзным политическим последствиям в США, считает автор.

Однако новый раунд санкций причинит Москве лишь небольшой ущерб, но будет иметь тяжкие последствия для США, приведя к прямо противоположному результату, о чём сторонники таких карательных мер, судя по всему, предпочитают не задумываться.

Последний эпизод «сделайте что-нибудь!» относится к Акту о «Защите американской безопасности от агрессии Кремля», который продвигают сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес. Согласно этому документу, американским фирмам будет запрещено участвовать в любых энергопроектах в том случае, если к нему хоть в сколько-то значительной мере имеет отношение Россия.

Запрет коснётся любых товаров и услуг, попыток внедрения интеллектуальной и технологической собственности, финансовых операций или любой другой формы участия в подобных энергопроектах. Американские фирмы будут вынуждены изымать инвестиции из сотен подобных проектов, чтобы избежать санкций. Очевидно, что подобные шаги приведут к многомиллиардным убыткам.

Учитывая, что в рамках различных проектов США зачастую вкладываются в неликвидные активы — как, например, в случае с физическими инвестициями, в строительство газопроводов, — американские предприятия просто полностью потеряют свои инвестиции. При этом подобное развитие событий приведёт к обогащению других лиц, в частности, как это ни парадоксально, российских фирм.

Более того, продолжает The Hill, санкционный режим тяжело контролировать, в то время как для обхода санкций существует немало путей. Проекты, в которых Россия не принимает участия, могут втайне использоваться для транзакций финансов, а также прочих активов в распоряжение тех лиц, которые попадут под новые нормы. При этом американские фирмы формально не будут нарушать никаких законов.

Для этих задач можно также создавать сложные сети подставных компаний, которые могут скрыть российские интересы в конкретном проекте, где присутствие США необходимо. С другой же стороны, если Россия, Китай или Европа захотят предотвратить участие США в проекте, то всё, что им надо, — так это получить там небольшую долю.

В целом доллар играет основополагающую роль в международных транзакциях в энергосекторе. Однако нет никаких причин, мешающих заинтересованным лицам в рамках отдельного проекта пользоваться евро. Следовательно, Акт о «Защите американской безопасности от агрессии Кремля» приведёт в том числе и к тому, что американской финансовой системой станут меньше пользоваться, что повлечёт за собой падение ценности доллара.

Причём, как отмечает газета, нельзя сказать, чтобы в последние несколько лет США бездействовали перед лицом «российского вмешательства» в американские выборы. В 2017 году вступил в силу Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»; согласно нему, санкции вводятся против американских или иностранных фирм, которые ведут дела с представителями российских, северокорейских и иранских интересов.

«Было бы намного лучше агрессивно реализовывать эти нормы, чем вводить новый пакет санкций, который вряд ли достигнет поставленных целей — притом что он дорого обойдётся интересам США», — подытоживает The Hill.