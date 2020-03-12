Польский эксперт: рано или поздно Россия завершит «Северный поток — 2» даже на фоне санкций

Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод «Северный поток — 2», даже если страны Запада постараются помешать этому проекту, уверен польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк. У россиян есть для этого всё необходимое оборудование, включая трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов и имеющий соответствующую подготовку персонал, пояснил он в интервью Polskie Radio.

После введения дополнительных американских санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» корабли компании Allseas, которая должна была уложить недостающий отрезок, покинули место строительства. Россия заявила, что достроит его сама, однако мнения на этот счёт расходятся, отмечает Polskie Radio. Хотя строительство самого газопровода пока прекращено, однако работы в ограниченном масштабе на других отрезках продолжаются, рассказал в интервью польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк. В частности, по его словам, ведётся подводная каменная засыпка: газопровод укрепляют в финских и шведских водах, где трубы уже были уложены.



Российская сторона продолжает заниматься подготовкой к завершению строительства, и разного рода подготовительные мероприятия меньшего масштаба не остановили, констатировал эксперт: «Строительство самого газопровода прекращено, но россияне предприняли ряд шагов, нацеленных на то, чтобы, как они говорят, завершить укладку «Северного потока — 2» уже в этом году». Как полагает Кубяк, россияне начали разрабатывать альтернативный план заранее, как только начались разговоры о новых санкциях и ещё не было известно, введут ли их или нет.



По его мнению, самый важный шаг в данном направлении — это решение задействовать принадлежащий компании «Газпром флот» трубоукладчик «Академик Черский», который ещё в начале февраля отправился из порта Находка на Дальнем Востоке в сторону Европы. Сначала он миновал Сингапур, потом взял курс на Коломбо, а в середине этой недели сообщалось, что он движется в направлении Суэцкого канала, рассказал эксперт. И если исключить какие-либо непредвиденные события (например, аварию), то с большой долей вероятности можно предположить, что «Академик Черский» направляется в Балтийское море, где он может появиться уже в апреле.



«Всё указывает на то, что россияне избрали этот вариант, надеясь завершить строительство своими силами», — отметил Кубяк в интервью Polskie Radio. По его оценкам, когда трубоукладчик прибудет в Балтийское море, он зайдёт в какой-то из российских портов — например, в Санкт-Петербург или Калининград, и тогда уже можно будет сделать более чёткие прогнозы. Пока же сложно оценить, в каком состоянии находится судно и насколько оно готово к проведению работ, пояснил эксперт: «Мы не знаем, будут ли россияне проводить модернизацию или только оснастят судно необходимым оборудованием и загрузят экипаж специалистов».



Согласно официальным российским заявлениям, «Северный поток — 2» планируется достроить к концу 2020-го или в первом квартале 2021 года. В таком случае «Академик Черский» должен приступить к строительным работам уже этим летом, чтобы уложиться в график, заявил Кубяк в интервью Polskie Radio. Информации о том, как скоро судно сможет приступить к работам, пока нет. Однако Россия в состоянии довести этот проект до конца, полагает польский эксперт: «Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод. У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал».



В сложившейся ситуации Россия наверняка заинтересована в том, чтобы создать впечатление, будто всё уже решено, поэтому не стоит тратить усилий и мешать ей, отмечает Polskie Radio. Однако у некоторых возникают сомнения на этот счёт, а в СМИ периодически появляются сообщения о подготовке новых санкций. В частности, немецкие журналисты сообщали о том, что в США якобы готовятся новые ограничительные меры, которые можно назвать «ядерным вариантом». Они должны распространяться на инвесторов, финансирующих строительство газопровода (это пять крупных европейских концернов), а также на будущих покупателей российского газа, чтобы заблокировать спрос.



Но подобные меры, даже если они действительно будут приняты, нанесут серьёзный удар по европейским компаниям и повлекут далекоидущие политические последствия, предупреждает Кубяк: «Мне сложно представить, что их примут, тем более в ускоренном режиме».



По его оценкам, чтобы расширить западные санкции против «Газпрома», понадобится новая законодательная инициатива, которая ощутимо ударит по очередной важной сфере, связанной со строительством и запуском газопровода. «Представляется, что в политическом плане будет легче провести такие ограничения, которые подразумевают лишь точечный удар. Они могут распространяться, например, на специалистов. Вопрос в том, окажется ли такой шаг достаточно эффективным», — пояснил эксперт в интервью Polskie Radio.



«У россиян есть доступ к специалистам со всего мира, они ведут сотрудничество с компаниями, которые занимаются такими работами много лет. Декабрьские санкции США отсрочили момент ввода газопровода в эксплуатацию, но если эти меры не расширят, россияне в своё время его достроят», — подчеркнул он.



С другой стороны, перед сдачей газопровода в эксплуатацию «Газпрому» потребуется ещё получить оценку со стороны специализированных классификационных обществ, которых в мире достаточно мало, рассказал Кубяк. И если санкции распространят на них, то «Северному потоку — 2», вероятно, будет сложно обойти эти препятствия, но пока всё это можно отнести лишь к разряду спекуляций, заключил польский эксперт.