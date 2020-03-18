AC: Россия нанесла США мощный ответный удар и не отступит в «нефтяной войне»

Американские производители сланцевой нефти, обременённые огромными долгами и расходами, уже серьёзно страдают от ценовой войны на нефтяном рынке, предупреждает The American Conservative. В то время как Россия способна продержаться ещё лет десять даже при минимальных ценах. Она нанесла США продуманный и мощный удар по «больному месту» и не намерена отступать, подчёркивается в статье.

Очевидно, что в ответ на ужесточение санкций, призванных ослабить экономику России, Владимир Путин «решительно настроен сделать то же самое с шансами Трампа на переизбрание», пишет бывший офицер разведки Скотт Риттер в статье для The American Conservative. Россия долго выжидала и планировала, однако в итоге нанесла США продуманный и мощный ответный удар по «больному месту» — американской нефти, поясняет автор. По его мнению, теперь американским производителям будет крайне сложно оправиться, в то время как российские компании способны удержаться на плаву, даже если цены на нефть не поднимутся ещё несколько лет.

«Нефтяная война», которую недавно спровоцировали не сумевшие договориться между собой Россия и Саудовская Аравия, прокатилась мощной ударной волной по всему миру, отмечается в статье. Это вызвало резкое падение мировых цен на нефть и поставило под угрозу финансовую стабильность, а иногда даже жизнеспособность крупных международных нефтяных компаний. Причём на первый взгляд, всё это выглядит как обычная борьба между двумя крупнейшими производителями нефти за долю на мировом рынке, констатирует автор.

Возможно, именно поэтому Саудовская Аравия так резко отреагировала на отказ Москвы сократить уровень добычи, существенно снизив цену на свою нефть и пригрозив увеличить объёмы добычи, наводняя рынок более дешёвой нефтью в попытке увести покупателей у своих конкурентов, пишет The American Conservative. В то время как истинные мотивы России, по мнению автора, совершенно иные: «Её мишень — не Саудовская Аравия, а, скорее, американская сланцевая нефть».

Дело в том, что после введения жёстких американских санкций против российского энергетического сектора и нескольких лет сотрудничества с глобальными партнёрами, включая Саудовскую Аравию, Россия просто «устала терпеть» и вынужденно сокращать добычу ради поддержания мировых цен на нефть на стабильном уровне, в то время как американцы постоянно наращивали объёмы продаж своей сланцевой нефти, поясняется в статье. И когда пандемия коронавирусной инфекции привела к существенному снижению спроса на нефть по всему миру, оказав негативное влияние и на американских производителей сланцевой нефти, Россия решила нанести ответный удар, сообщает The American Conservative: «Цель Москвы проста: заставить американских производителей сланцевой нефти «разделить боль».

Соединённые Штаты вводили санкции против России на протяжении последних шести лет. Самый свежий пакет ограничительных мер был анонсирован госсекретарём США Майком Помпео 18 февраля, когда были оглашены санкции против швейцарской компании Rosneft Trading — дочерней компании «Роснефти», работающей в нефтяном секторе Венесуэлы, напоминает автор. Недавно США также ввели санкции против российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

При этом Москва с самого начала заявляла о своём недовольстве подобными мерами, отмечается в статье. Ещё в июле 2014 года президент России Владимир Путин предупредил, что американские санкции загоняют отношения между двумя странами «в угол» и ставят под угрозу «долгосрочные национальные интересы правительства Соединённых Штатов и народа». Однако Россия решила «попытаться перетерпеть» американские санкции в надежде, что после президентских выборов 2016 года настрой американской администрации изменится, пишет The American Conservative: «Путин открыто говорил о том, что он надеется, что в Соединённых Штатах будет избран президент, более дружественно настроенный в отношении России».

В свою очередь, победивший на выборах в США Дональд Трамп ещё до своей инаугурации сделал акцент на решении Путина не отвечать сходным образом на те санкции, которые администрация президента Обамы ввела на основании вывода американской разведки о том, что Россия «вмешалась в выборы», напоминает автор. «Отличное решение [Владимира Путина] об отсрочке — я всегда знал, что он очень умён!» — написал тогда Трамп в Twitter.

Однако уже в январе 2018 года Путин осудил публикацию Министерством финансов США нового санкционного списка, в который вошли 200 имён людей, близких к российскому правительству, и назвал подобные меры Вашингтона «враждебным и глупым» шагом. «За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть, по сути, всех нас, все 146 миллионов, занесли в какой-то список. В чём смысл таких действий, я не понимаю», — подчеркнул в этой связи российский президент.

«С точки зрения России, тот список доказывал, что Соединённые Штаты рассматривают всё российское правительство как врага и что список является побочным продуктом «политической паранойи», которой страдают американские законодатели», — пишет The American Conservative. Высокопоставленные российские чиновники ещё тогда предупреждали, что последствия таких действий США будут «токсичными» и подорвут перспективы сотрудничества на годы вперёд, отмечается в статье.

Но хотя президент Трамп вступал в должность, «искренне намереваясь поладить с Россией», в том числе смягчить введённые администрацией Обамы санкции, существующая реальность российско-американских отношений — особенно если рассматривать их с позиций конгресса США — «требовала ужесточения санкционного режима», поясняет автор. В результате все эти санкции, список которых при Трампе лишь продолжал пополняться, оказывали негативное воздействие на российскую экономику, замедляя её рост и лишая иностранных инвестиций.

Президент Путин в ответ «старался демонстрировать сдержанность» перед лицом растущего санкционного давления Запада, однако недавний пакет санкций, направленный против российского энергетического сектора, стал «последней каплей», подчёркивается в статье. И когда требование Саудовской Аравии сократить добычу нефти совпало по времени со спадом глобального спроса, обусловленного эпидемией коронавируса, Россия решила, что пришло время нанести американцам ответный удар, пишет The American Conservative.

Выбор времени для такого шага оказался довольно любопытным, учитывая массу гипотез о наличии каких-то «личных взаимоотношений» между Трампом и Путиным, говорится в статье. Однако на протяжении последних месяцев российский лидер явно демонстрирует, что «его терпение в отношении Трампа подходит к концу», отмечает автор. В частности, в своём интервью летом 2019 года Путин так охарактеризовал состояние российско-американских отношений: «Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями».

Вначале российское руководство надеялось, что Трамп сможет изменить траекторию отношений между двумя странами в положительном ключе — однако этого не произошло, подчёркивается в статье. Вместо этого, по словам главы российской государственной нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина, Соединённые Штаты теперь используют свои значительные энергетические ресурсы в качестве «политического оружия», начиная эпоху «силового колониализма», который призван расширить объёмы добычи США и их долю на мировом рынке в ущерб другим странам, пишет The American Conservative.

С точки зрения России, рост добычи американской нефти, объёмы которой с 2011-го по 2019 год увеличились вдвое, а также закрепление за Соединёнными Штатами статуса чистого экспортёра нефти были напрямую связаны с ослаблением возможностей экспорта для таких стран, как Венесуэла и Иран, посредством введения западных санкций, поясняет автор. И если Москва ещё могла как-то мириться с этим, пока мишенью для эмбарго была третья сторона, недавнее решение Вашингтона ввести санкции против российского энергетического сектора стало сигналом, что теперь «жребий брошен», говорится в статье.

И если цель «ценовой войны» России заключалась в том, чтобы заставить американские нефтяные компании «разделить боль», то можно считать, что она уже успешно достигнута, констатирует The American Conservative. Чтобы добыча сланцевой нефти, в которой применяется такой дорогостоящий метод, как гидроразрыв пласта, была экономически выгодной, цена на баррель нефти должна колебаться в рамках от $40 до $60 за баррель. Именно такие рамки Саудовская Аравия надеялась сохранить, когда она предлагала России ещё больше сократить добычу, однако Россия ответила отказом, напоминает автор.

Из-за резкого падения цен американские поизводители сланцевой нефти, обременённые огромными долгами и высокими производственными расходами, серьёзно пострадают, если «ценовая война» на нефтяном рынке затянется, предупреждает автор. Уже сейчас, когда стоимость барреля нефти упала до $35, начались разговоры о банкротстве и массовых временных увольнениях. И всё это не сулит Трампу ничего хорошего на предстоящих выборах, подчёркивается в статье.

Между тем очевидно, что Россия не собирается сдаваться и вряд ли пойдёт на попятную в ближайшее время, пишет The American Conservative. Министерство финансов России заверяет, что сможет балансировать бюджет при ценах на нефть на уровне от $25 до $30 за баррель в течение ближайших пяти или даже десяти лет, отмечает автор: «Ясно одно: американские производители не смогут сделать то же самое».

Кроме того, Москва вступила на этот путь вовсе не ради развлечения, говорится в статье: «Её цели были чётко озвучены — уничтожить американскую сланцевую нефть, — а издержки этого шага, как экономические, так и политические (включая поражение Трампа на предстоящих президентских выборах 2020 года), были просчитаны заранее. Развязав ценовую войну на нефтяных рынках накануне начала кампании по выборам президента США, Путин недвусмысленно продемонстрировал, что он больше не считает Трампа «ценным кадром» — если тот вообще когда-либо им был».



С «русским медведем» можно долго играть, не получая никакой ответной реакции, сообщается в статье. Но как сказал адмирал Джош Пейнтер, персонаж из книги Тома Клэнси «Охота на Красный октябрь», русские «даже кучу не навалят, не имея плана», подчёркивает автор: «И теперь мы знаем, какой может оказаться реакция: когда Империя наносит ответный удар, она бьёт очень сильно».