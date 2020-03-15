Forbes: нефтяное противостояние России и Саудовской Аравии больно бьёт по экономике США

Противостояние между Саудовской Аравией и Россией из-за цен на нефть сильно бьёт по американской экономике, пишет в своей статье для Forbes старший научный сотрудник Гудзоновского института Томас Дустерберг.

В прошлые выходные Саудовская Аравия объявила экономическую войну российской нефтяной промышленности. Президент России Владимир Путин отказался сокращать добычу нефти в условиях снижения цен, спровоцированного беспрецедентным падением спроса на 3,5 млн баррелей в день из-за коронавируса.

Саудовцы в настоящее время наводняют рынок нефтью и уже в понедельник в одностороннем порядке снизили свои цены настолько, что стоимость российского сырья упала на 25%. Этот ценовой шок угрожает нанести серьёзный урон американскому нефтегазовому сектору, который страдает от избыточных задолженностей и ослаблен крайне низкими ценами и спросом.

Президент США Дональд Трамп, по мнению автора, должен дать отпор своим саудовским друзьям, а также русским, которые уже давно пытаются удержать цены на достаточно низком уровне, чтобы разрушить американскую сланцевую отрасль.

Администрация Трампа как минимум должна оказать давление как на саудовцев, так и на русских, чтобы те прекратили наводнять депрессивный рынок во время глобального кризиса, поскольку их распря грозит спровоцировать массовые банкротства и невыполнение долговых обязательств на рынках США.

Время, выбранное Саудовской Аравией и Россией для выяснения отношений, может сбить с толку. В мире и без того наблюдалось серьёзное сокращение спроса из-за вспышки коронавируса, которая парализовала в феврале значительную часть китайской экономики, и почти наверняка приведёт к рецессии в странах Европы, а также в Японии и Соединённых Штатах.

Производители сланцевого сырья в прошлом году и так оказались в уязвимом положении отчасти из-за того, что им удалось добиться небывалого успеха в увеличении добычи на внутреннем рынке. Согласно докладу Evercore ISI, с 2007 года совокупный дефицит денежной наличности сланцевых операторов составляет более $280 млрд.

Американские банки и частные инвестиционные компании, которые финансировали рост сланцевого бума, начинают отказываться от поддержки фирм, работающих в этой сфере, поскольку балансовые отчёты последних становятся всё хуже.

Недавние отчёты показывают, что $140-миллиардный долг в секторе разведки и добычи уже находится под угрозой получения мусорного рейтинга. И подобный исход может также отразиться и на связанных с данным сектором перерабатывающих и транспортных компаниях, общая сумма долга которых составляет более $300 млрд.

Очень немногие американские фирмы могут процветать при нынешних ценах на нефть. Так, исследование, проведённое в конце прошлого года Федеральным резервным банком Далласа, показало, что для 59% операторов в этом регионе необходимы цены на сырую нефть на уровне 50$ за баррель и выше. Между тем, по данным на 12 марта, цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) составила всего $30,71.

Разработанный Саудовской Аравией геоэкономический штурм других нефтедобывающих стран демонстрирует, насколько ненадёжен Эр-Рияд в качестве союзника Соединённых Штатов.

По мнению автора, в период реального кризиса — когда коронавирус угрожает жизни людей во всём мире — президент Трамп должен настоятельно рекомендовать наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману отказаться от этой взаиморазрушительной программы.

Рыночные силы в конечном итоге подстроятся под динамику спроса и предложения, а американские и саудовские производители выживут, поскольку являются самыми эффективными в мире. Продолжение жёсткой ценовой войны подрывает обе страны и рискует ещё больше ухудшить отношения между ними, подытоживает обозреватель Forbes Томас Дустерберг.