Бывший посол США в России: наше величайшее оружие против русских — энергетическая самодостаточность

Россия живёт на одних продажах нефти, газа и военной техники, поэтому не может себе позволить долго поддерживать низкие цены на нефть, заявил в интервью Fox News бывший посол США в России Джон Хантсман. По его словам, Америка способна к энергетической самодостаточности, и именно это её лучшее оружие против России.
О международной торговле мы поговорили. Вы жили в России, и мы видели, как Россия и Саудовская Аравия повздорили, а расплачиваться приходится нам.
ДЖОН ХАНТСМАН, бывший посол США в России и Китае: Да.
Россия беспокоится, что мы всё больше тесним её на рынке. И они обожают, когда мы так страдаем из-за падения цен на нефть.
ДЖОН ХАНТСМАН:Они хотят видеть у нас раскол. Они хотят вбить клин в нашу политику. Но я всегда говорил, Брайан, что наше величайшее оружие против русских — это наша способность к энергетической самодостаточности.
Может быть, сейчас вы этого и не видите. Но что произошло вчера? Рубль упал на десять процентов. Чтобы цифры позволяли русским платить по своим счетам, нефть должна стоить по меньшей мере 50 (долларов за баррель. — ИноТВ).
Итак, когда она падает ниже 50, а это мы и видим с недавних пор, они дрожат как осиновый лист. И им придётся залезать в свой валютный резерв, чтобы у них сошлись цифры.
Они же заправочная станция!
ДЖОН ХАНТСМАН:Да…
Как они могут себе позволить дешевизну нефти в долгосрочной перспективе?
ДЖОН ХАНТСМАН:Не могут. У них достаточно резервов, чтобы продержаться несколько лет, но дальше у них будут большие неприятности. Представьте себе российскую экономику — это примерно полтора триллиона долларов, примерно как экономика Техаса. Это не тот же объём, что у Китая или Соединённых Штатов. Они полностью полагаются на газ, нефть и продажу военной техники за рубеж. Вот, пожалуй, и всё.
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