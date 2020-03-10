Der Spiegel: обвал цен на нефть порадует автомобилистов, но грозит хаосом многим странам

За короткое время цены нефть обрушились примерно на 30%. Такого резкого спада не было со времён войны в Персидском заливе в 1991 году, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В результате цены на дизельное топливо могут опуститься ниже €1 на радость многим автомобилистам, однако такое внезапное падение стоимости нефти грозит хаосом для множества государств.

Цены на нефть обрушились буквально за несколько секунд после открытия нефтяных бирж в Азии поздним вечером в воскресенье, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Они снизились более чем на 30% сразу. Спор между Россией и ОПЕК порадует многих автомобилистов, потому что цена на дизельное топливо теперь может опуститься ниже €1, однако последствия грозят хаосом множеству государств, отмечает автор.

Стоимость нефти марки Brent внезапно снизилась с $45 за баррель до $31. Из-за сильного падения курса на короткое время пришлось даже остановить торговлю. Такого резкого спада на рынке нефти не наблюдалось со времён войны в Персидском заливе в 1991 году, подчёркивает издание.

Даже в кульминационные моменты мирового финансового кризиса 2008 года цены на этот вид природного сырья не падали так резко. В понедельник стоимость нефти марки Brent составила $33,95, что означает снижение практически на 25% по сравнению с прошлой пятницей.

Как сообщается в статье, коллапс был вызван борьбой за власть между организацией стран — экспортёров нефти ОПЕК и Россией. В течение последних лет возглавляемая Саудовской Аравией ОПЕК и Россия отчасти согласовывали объёмы своего производства и ограничивали его, чтобы поддерживать цены на высоком уровне.

Однако в пятницу этот, по своей сути, картель под названием ОПЕК+ распался, пишет Der Spiegel. Одним из последствий эпидемии коронавируса стало снижение мирового спроса на нефть. Саудовская Аравия и Россия как второй и третий по величине производитель в мире не смогли договориться по поводу того, кто и насколько должен сократить свои добычи нефти.

В пятницу Россия отказалась существенно снизить производство. После этого в выходные национальный нефтяной концерн Саудовской Аравии Saudi-Aramco объявил, что будет продавать свою нефть с новой скидкой от $6 до $8 с баррели. Также саудовские предприниматели сообщили, что намерены увеличить производство.

Перспектива избытка нефти при падающем потреблении привела к резкому обвалу цен. По словам экспертов, пока невозможно оценить, какие конкретно последствия эта ситуация будет иметь для мировой экономики, но ясно одно: этот крах может нести для неё угрозу.

Нефть — это не только самое продаваемое и покупаемое сырьё на планете. Её цена в значительной степени определяет экономическое благосостояние государств, производящих и потребляющих продукцию нефтяного производства. Такой внезапный обвал курса, как теперь, угрожает стабильности многих стран и регионов, предостерегает немецкий журнал.

Всё это также может быть признаком предстоящего глобального экономического спада, полагает автор статьи. Именно так ситуацию оценивают многие вкладчики по всему земному шару. В понедельник курс акций на биржах по всему миру значительно снизился, валюты нефтяных стран, таких, как Россия или Норвегия, также потеряли в цене.

Повышенное давление на биржи и рынки в связи с коронавирусом ощущалось уже в прошедшие недели, отмечает издание. Китай, который является крупнейшим потребителем нефти в мире, нуждается в меньшем количестве сырья, чем предполагалось. Кроме того, ряд авиалиний существенно сократил число рейсов. Уже сейчас Международное энергетическое агентство предсказывает снижение потребления нефти во всём мире в связи с эпидемией коронавируса — впервые с 2009 года.

В таких условиях производители нефти — и, в первую очередь, ОПЕК — всё более ожесточённо борются за долю на рынке. Организация уже не первый год занимает оборонительную позицию, доля входящих в неё стран в мировых продажах нефти продолжает уменьшаться. Виной тому, прежде всего, значительно увеличившиеся объёмы добычи нефти в США, поясняет немецкий журнал. Благодаря технологии фрекинга нефти США стали крупнейшим производителем нефти в мире, подчёркивает Der Spiegel.