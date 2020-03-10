Forbes: коронавирус грозит вывести из игры американских нефтяников и иранскую «Хезболлу»

Из-за вызванного коронавирусом кризиса Китай сократил закупки нефти, что обрушило цены на этот продукт. Как отмечает Forbes, это может пагубно сказаться на американских сланцевых компаниях, а Ирану и вовсе грозит провалом всей внешней политики.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 страдает не только «глобальная цивилизация», но и вся мировая экономика, пишет Forbes.

Будучи крупнейшим импортёром нефти, Китай, столкнувшийся с серьёзными экономическими проблемами из-за коронавируса, существенно сократил свои закупки. Это особенно сильно сказалось на Иране, для которого в условиях американских санкций Поднебесная была очень важным рынком.

Затем вследствие падения глобального спроса на нефть состоялось экстренное заседание ОПЕК, посвящённое вопросу сокращения добычи. В пятницу 6 марта, встретившись в Вене, министры энергетики Саудовской Аравии и России не смогли договориться, и в итоге случилось то, чего опасались многие нефтедобывающие страны: цены на ресурс обвалились.

По словам Forbes, Саудовская Аравия решила «ударить первой». Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, фактически руководящий государством, приказал повысить объёмы добычи до более чем 10 млн баррелей в день и предложил хорошие скидки потенциальным покупателям. Как обращает внимание издание, среди возможных партнёров Эр-Рияда немало европейских стран, которые также могли бы обратиться к России.

Естественно, в Саудовской Аравии далеко не все будут рады урезанным доходам от подешевевшей нефти, поэтому принцу пришлось принять предварительные меры и «подавить недовольства на корню». И теперь, когда международный спрос падает из-за коронавируса, а предложение растёт, Москва и Эр-Рияд пытаются «взять друг друга на слабо» с производством нефти — и пределов для снижения цен уже нет.

Как напоминает Forbes, ещё несколько месяцев назад Россия и Саудовская Аравия подумывали объединить силы и стать внушительной силой на Ближнем Востоке. Теперь от этих планов не осталось и следа.

И для Москвы, и для Эр-Рияда текущий кризис — возможность вывести из игры американских конкурентов с их сланцевой нефтью. Они уже пытались это сделать, но безуспешно. На этот раз тем не менее всё может быть по-другому, потому что дела у производителей в США обстоят не лучшим образом. С другой стороны, американские производители показали себя весьма живучими, да и их покупатели-соотечественники вряд ли решатся обращаться к иностранным поставщикам в столь нестабильное время.

Примечательно, что вызванный коронавирусом кризис может и вовсе сыграть на руку некоторым энергокомпаниям в Соединённых Штатах, подчёркивает издание. В особенности это касается поставщиков природного газа, которые работают в месторождении Марселлус на северо-востоке страны. Их производство меньше зависит от добычи нефти, чем у России и Саудовской Аравии, где газ часто является побочным продуктом нефтедобычи, поэтому для американцев цены на газ могут стабилизироваться.

В Иране же, по наблюдениям Forbes, ситуация переходит «из категории «плохо» в «ещё хуже». Местные власти не сумели оперативно изолировать города, в которых распространился коронавирус, как и не успели поместить на карантин многих заражённых, включая высокопоставленных чиновников. На сегодня умерли по меньшей мере двое госслужащих, и многие сомневаются в общей официальной статистике и считают, что как минимум 10% иранских законодателей инфицированы. Со всем этим недовольство внутри страны растёт, и, учитывая ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране, неясно, сможет ли Тегеран продолжать свои иностранные «авантюры» руками, к примеру, «Хезболлы».

По мнению Forbes, в отношении влияния коронавируса на Ближний Восток и мировую экономику на сегодня ясны лишь две вещи. Во-первых, скорее всего сближению между Саудовской Аравией и Россией быть не суждено — куда вероятнее, «историческое недоверие» между двумя странами будет лишь расти. Во-вторых, перед руководством Ирана стоит серьёзный выбор. Если они поймут, что больше не могут направлять ресурсы за рубеж и должны все силы бросить на борьбу с кризисом внутри страны, это может иметь самые серьёзные последствия для «Хезболлы», ХАМАС и хуситов, рассчитывающих на финансовую и военную поддержку Тегерана.

«Когда внешний раздражитель, вроде COVID-19, наносит свой удар, последствия этого удара могут изменить мир. Могут понадобиться годы, чтобы последствия проявились, но ранние следы воздействия уже ощущаются», — заключает Forbes.