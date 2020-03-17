Euronews: Европа пережила рекодно тёплую зиму — льды Арктики тают всё быстрее
Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года.
Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит представителей власти, бизнеса, а также экспертов воздержаться от «ценовых прогнозов», поскольку это может привести к росту цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба Международной футбольной ассоциации (ФИФА) объявила о переносе клубного чемпионата мира, который должен был пройти в 2021 году в Китае.
Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам, находящимся в других странах, вернуться на родину в связи с распространение коронавирусной инфекции COVID-2019.
В Калифорнии в возрасте 92 лет скончался голливудский актёр Стюарт Уитман.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин после общего собрания лиги рассказал, чем будут заниматься футбольные функционеры во время приостановки чемпионата.
Следователи задержали заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти Соединённых Штатов позволят налогоплательщикам отсрочить налоговые платежи на $300 млрд.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин после общего собрания лиги ответил на вопрос о компенсации клубам убытков, связанных в приостановкой чемпионата.
Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение перенести турнир на осень из-за мировой пандемии коронавируса.
Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявила, что коронавирусная инфекция COVID-19 в стране диагностирована у 30 человек.
Министерство спорта России прокомментировало решение о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 года на 2021-й в связи с пандемией коронавируса.
Крымский участок российско-украинской границы будет временно закрыт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ.
Группа депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обвинила бывшего исполняющего обязанности президента Украины экс-секретаря СНБО Александра Турчинова в государственной измене.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос о возможных финансовых потерях, которые понесёт его организация из-за приостановки турнира в связи с мировой пандемией коронавируса.
Министерство спорта России выступило с заявлением по решению Российской премьер-лиги (РПЛ), Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приостановить турниры из-за угрозы распространения коронавируса.
Входящий в состав британской заморской территории остров Тристан-да-Кунья закрылся для посетителей из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об общем онлайн-собрании Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким скончавшейся вдовы первого космонавта Юрия Гагарина Валентины.
Социальная сеть «ВКонтакте» запускает специальную новостную ленту для публикаций о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам с заявлением относительно переноса чемпионата Европы.
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Международный олимпийский комитет (МОК) не видит необходимости на данный момент переносить Олимпиаду-2020 из Токио (Япония) в связи с коронавирусом.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Дагестана и одного жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемых в финансировании боевиков в Сирии.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил готовность вернуть болельщикам полную стоимость билетов на матчи Евро-2020 в случае необходимости.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 56.
Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.
Соединённые Штаты внесли в санкционный список по Сирии министра обороны страны Али Абдуллу Айюба.
Актёр и музыкант Джаред Лето рассказал, что провёл 12 дней без связи, медитируя в пустыне, и не знал о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 1950.
Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хаcиев заявил, что промоушен в 2020 году проведёт запланированное количество турниров, несмотря на пандемию коронавируса.
Государственное агентство Украины по управлению чернобыльской зоной отчуждения с 18 марта временно остановит допуск посетителей на территорию зоны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
На 85-м году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Документ, принятый 13 марта, появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин заявил, что все игры сборных и основные клубные матчи должны быть проведены до конца июня.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и невозможности приезда на него иностранных гостей из-за закрытия российских границ.
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает вариант завершения сезона во внутренних чемпионатах до 30 июня.
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин заявил, что решение перенести турнир было принято единогласно.
Кандидат на пост председателя правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Минкультуры России распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные учреждения культуры в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал перенос турнира на 2021 год.
Глава МВД Финляндии Мария Охисало заявила, что власти Финляндии с 19 марта ограничивают передвижение через границу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно было продолжать при пустых трибунах.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла данные о закрытии города на карантин.
Чемпионат России по футболу может не возобновиться 10 апреля, как было запланировано изначально.
Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал об изменениях погоды в Москве, а также отметил, что менять резину на автомобиле с зимней на летнюю можно будет «недели через три».
Российский ММА-промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC) не собирается из-за угрозы коронавируса отменять турнир в Самаре, назначенный на 21 марта.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России находится под контролем. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Нидерландский национальный институт здравоохранения сообщил, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достигло 43.