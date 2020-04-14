CGTN: жизнь в Китае возвращается в привычное русло, а экономика набирает обороты

По мере того как эпидемия коронавируса в Китае идёт на спад, страна возвращается к нормальной жизни. Во многих провинциях и крупных городах, вроде Пекина и Шанхая, власти принимают активные меры по восстановлению экономики и наращиванию темпов развития, уделяя особое внимание высоким технологиям, таким как искусственный интеллект и 5G.

По всему Китаю всё больше людей вновь выходят на работу — жизнь возвращается в привычное русло. Сейчас перед вами снимки со спутника. Как видно на этом изображении, на парковке почти нет машин. Это снимок Пекинского района технико-экономического развития, сделанный в середине февраля. А ближе к концу марта на этой парковке уже полно машин.

По мере того как эпидемия в Китае затихает, подобные районы в Пекине, Цзянсу и других провинциях вновь активно включаются в работу. В Пекине и на близлежащих территориях возобновляется работа над крупными строительными проектами.

На востоке Китая город Шанхай представил программу поддержки своей новой онлайн-экономики, направленной на развитие высокотехнологического сектора и научных и технических инноваций. Онлайн-экономика подразумевает разработки в таких направлениях, как искусственный интеллект, 5G, большие данные и другие передовые технологии. Эта сфера занимается производством, продажами и логистикой, а также продвижением технологий среди потребителей в период пандемии.

Также Шанхай намерен обеспечить новую экономическую среду и условия для ведения бизнеса, чтобы упростить трансформацию своего промышленного комплекса.

Кроме того, в понедельник Госсовет КНР принял решение о создании пилотного проекта внутренней открытой экономической зоны в провинции Цзянси, чтобы способствовать развитию экономики.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года.