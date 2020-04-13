ABC News: жителей Ухани выпустили на улицы, но контролируют с помощью высоких технологий

Более двух месяцев город Ухань был закрыт на карантин, теперь жители снова могут выйти на прогулку или в магазин, передаёт ABC News. При этом, как отмечает телеканал, власти предприняли строгие меры для отслеживания перемещений горожан и выявления лиц с повышенной температурой. Китай опасается второй волны COVID-19, говорится в репортаже.
Сегодняшняя новость: американская семья выходит из дома впервые за 76 дней. Причина? Они живут в Ухани.
Итак, на что же похожа жизнь после карантина? Репортаж корреспондента ABC News Боба Вудраффа.
Так сегодня вечером выглядит Ухань — китайский город, где началась глобальная пандемия. Теперь город снова открылся, с некоторым торжеством. На протяжении недель мы следили за судьбой американца Макса Сиверта, его жены Лидань и шестимесячной дочери Рейчел, находившихся на карантине в своём районе.
МАКС СИВЕРТ, житель Ухани:Было такое чувство, что я даже при желании не могу выйти.
Мы были там ещё тогда, когда нарастал страх распространения вируса.
БОБ ВУДРАФФ, корреспондент ABC News: Это международная секция уханьского аэропорта. И здесь практически никого. Кажется, что пусто.
Несколько дней спустя аэропорт был закрыт, а Ухань стала городом-призраком.
МАКС СИВЕРТ:Как видите, мы перед домом, Ухань закрыта на карантин уже месяца два.
По прошествии более чем двух месяцев семья Макса впервые в полном составе вышла на улицу. Теперь по некогда пустому городу могут ходить жители. Даже Макс пошёл в магазин.
БОБ ВУДРАФФ: Вы там чувствуете себя в безопасности?
МАКС СИВЕРТ:Да, определённо, здесь есть чувство безопасности, потому что… они ведь приняли такие строгие меры предосторожности.
Очень строгие. Жители сканируют коды своими телефонами, власти используют технологии, чтобы отслеживать перемещения людей и проверять температуру тела. Полицейские даже носят шлемы, способные, по их словам, распознавать жар в толпе.
БОБ ВУДРАФФ: Как вы думаете, как долго ваш образ жизни в Ухани будет оставаться таким же?
МАКС СИВЕРТ:Это большой вопрос! Мы с Лидань говорили об этом, задавались этим вопросом. Потому что на данный момент мы действительно с нетерпением ждём того дня, когда сможем вернуться к нормальной жизни…
БОБ ВУДРАФФ: Карантинные меры в Китае, определённо, ещё не окончены, Том. В некоторых частях страны подтверждены новые случаи заражения. Официальные лица утверждают, что это люди, прибывшие из-за границы. Теперь такие перемещения запрещены. Они просто опасаются новой, второй волны COVID-19. Том?
Как многие другие уголки мира. Спасибо за новый репортаж, Боб.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для полного прерывания распространения коронавируса понадобится вакцина, иначе может быть новая волна COVID-19.
Директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал, что проживающие на базе члены сборной России по художественной гимнастике находятся на двойном карантине, однако имеют возможность тренироваться в своих номерах.
Порноактриса Елена Беркова в ролике «Оставьте порно профессионалам / вся правда о накрутке ХХХ-трафика на RT» прокомментировала слова Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, которая заявила, что RT накручивает просмотры на YouTube.
Министр спорта России Олег Матыцин проведёт совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов страны в области физической культуры и спорта, во время которых обсудит ситуацию с эпидемией коронавируса.
Директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал, почему главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и гимнаст Сергей Найдин не прошли тестирование на коронавирус перед приездом на базу.
Российский боец смешанного стиля Михаил Малютин поделился впечатлениями от совместных тренировок с соотечественником Александром Емельяненко, а также сравнил его с Фёдором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, который сейчас возглавляет греческий АЕК, ответил на вопрос о недавнем высказывании о нём со стороны экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.