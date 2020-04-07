CGTN: забытый вкус местной кухни и походы за покупками — на улицы Ухани возвращается жизнь
В Ухани многие из тех, кто пережил коронавирус, испытывают воодушевление: они стали сильнее и больше ценят свой дом.
В Ухани многие из тех, кто пережил коронавирус, испытывают воодушевление: они стали сильнее и больше ценят свой дом.
В Министерстве транспорта России заявили, что около 25,8 тыс. россиян изъявили желание вернуться из-за границы на родину. Все они должны зарегистрироваться на специальной странице на портале Госуслуг.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что должность главного тренера национальной команды может быть упразднена.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв введён в состояние медикаментозной комы.
Американский грузовой корабль Dragon совершил приводнение в Тихом океане.
И. о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии границы с Россией для въезда с 8 по 20 апреля.
В Екатеринбурге школьникам без компьютера и (или) интернета выдадут планшеты и сим-карты для дистанционного обучения.
В Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи.
В Пермском крае закрыли уголовное дело об убийстве матерью двух детей.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том, что правительство России намерено временно приостановить импорт дешёвого бензина на внутренний рынок.
В Курской области завели уголовное дело против подростков, пытавшихся убить опекунов и четырёх детей (двух родных и двух на опеке).
В Крыму 58 человек нарушили режим самоизоляции за сутки, заявил заместитель начальника полиции регионального МВД Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии выросло за сутки на 4091 и составило 103 036.
В Брянской области отчитались о результатах проверки организаций и торговых точек, которые должны были приостановить свою деятельность из-за ситуации с коронавирусом.
В Краснодарском крае перед судом предстанут девять застройщиков, обвиняемых в обмане 715 дольщиков и похищении у них более 560 млн рублей.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал план президента США Дональда Трампа по добыче космических ресурсов.
Риелторы заявили о росте спроса на аренду жилья в российских регионах, где введены меры из-за коронавируса.
Организаторы Гран-при Канады приняли решение перенести запланированную на июнь гонку «Формулы-1» из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В Приморском крае завели уголовное дело по факту обрушения пролёта моста через реку Суходол.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Член совета ассоциации «Юристы за трудовые права» и экспертного совета при Минюсте России Ксения Печеник рассказала о правилах ухода в отпуск для тех, кто работает удалённо в режиме самоизоляции.
Ещё три объекта в Мурманской области признаны памятниками культуры федерального значения.
В Приморском крае прошли учения по отработке новых элементов современного боя.
В Алтайском крае начали подготовку к сезону весенних паводков и пожаров.
Центр стратегических разработок (ЦСР) провёл опрос, который показал, что в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовала краткое коммюнике о состоянии здоровья главы британского правительства.
Высший комитет Катара по проектам и наследию намерен оспорить обвинения по делу о взятках чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе хозяев чемпионата мира 2022 года.
Федеральное медико-биологическое агентство разработало чипы для определения коронавирусной инфекции COVID-19 за 15—20 минут. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, кто из его клиентов может в ближайшее время перейти в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шуми Бабаев, агент нападающего московского ЦСКА Максима Шалунова, сообщил, что хоккеист продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс».
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали план президента США Дональда Трампа по присвоению права на добычу космических ресурсов.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Российский нападающий Александр Барабанов рассказал, что выбор между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» и «Аризона Койотс» дался ему непросто.
Молодые программисты приняли участие в онлайн-хакатоне Memory Hack, в рамках которого поработали над улучшением проекта «Дорога памяти».
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв рассказал о подготовке к пуску блока №1 Белорусской АЭС.
Более 10 тыс. человек скончались во Франции из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Международный олимпийский комитет (МОК) обозначил сроки квалификационного периода к летним Олимпийским играм 2021 года в Токио.
До выхода на плато в ситуации с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 10-14 дней. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала ряд рекомендаций в связи с приостановкой соревновательного сезона из-за пандемии коронавируса.
Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Карельская прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту травмирования девочки в детском саде.
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что не согласен с утверждением, что российский баскетбол находится в кризисе.
Учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан» Шамиль Хадулаев заявил, что инициаторов сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге нужно наказать санкциями не только со стороны России, но и стран, входивших в антигитлеровскую коалицию.
Фонд президентских грантов закончил принимать заявки на второй конкурс на предоставление поддержки в 2020 году.
Татарстан занял третье место по вводу жилья в России по итогам января-февраля 2020 года.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о значительном увеличении числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки в регионе.
Организаторы акции «Бессмертный полк» рассматривают разные варианты проведения мероприятия, в том числе онлайн.
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны соблюдать введённые карантинные меры на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и не превращаться в обиженных детей.
Сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова рассказала о значении празднования 9 Мая.
Стали известны российские регионы — лидеры по числу люксовых автомобилей.