CGTN: забытый вкус местной кухни и походы за покупками — на улицы Ухани возвращается жизнь

Китайский город Ухань, ставший эпицентром распространения коронавируса, постепенно возвращается к нормальной жизни: жители с наслаждением лакомятся традиционной лапшой и впервые за долгие месяцы выходят за покупками, передаёт CGTN. Железнодорожный транспорт и аэропорт заработают после полного снятия карантина, а правительство принимает меры по поддержке высокотехнологичных предприятий.

В Ухани многие из тех, кто пережил коронавирус, испытывают воодушевление: они стали сильнее и больше ценят свой дом.

КИТАЕЦ: Моё самое большое желание — наслаждаться жизнью и получить от неё всё лучшее.

Для многих людей в Ухани это вылилось в новую увлечённость кулинарией и потребительскими удовольствиями, которые может предложить этот город.

ВТОРОЙ КИТАЕЦ: Горячую сухую лапшу, пожалуйста.

После двух месяцев под страхом эпидемии жизнь начинает возвращаться на улицы. Многие восстанавливают энергию, наслаждаясь вкусом своих любимых лакомств.

КИТАЯНКА: Горячая сухая лапша из Ухани вкуснее всего.

ТРЕТИЙ КИТАЕЦ: Лапша является традиционным блюдом для нашего города.

ДРУГАЯ КИТАЯНКА: Я работала в больнице, так что не ела лапшу два месяца. На вкус она даже лучше. Мне на самом деле не хватало этого вкуса.

В то время как люди сидели дома в разгар эпидемии, службы доставки работали не покладая рук. Теперь, когда жители могут сами ходить за покупками, один из курьеров даже чувствует облегчение от того, что работы больше нет.

ЦЗИ, курьер в Ухани: Я не видел таких заказов онлайн уже полмесяца. Многие магазины открыты — я думаю, это хорошо. Всё возвращается на свои места.

Также возрождается покупательская активность: недавно снова открыли торговые центры.

ВАН, жительница Ухани: У меня дома больше не осталось косметики, а становится всё теплее. Я пришла за средствами от загара.

В других местах, на железнодорожных вокзалах Ухани, ведутся работы по масштабному возобновлению движения. Предполагается, что карантин с города снимут в среду на этой неделе. В надлежащее время возобновятся многие внутренние авиарейсы.

Е ТАО, уханьский международный аэропорт Тяньхэ: Мы проверили всё здание терминала, чтобы убедиться, что оборудование работает исправно.

В «Оптической долине» города, которая является одним из центров высоких технологий в Китае, высокотехнологичные компании работают почти с поолной загрузкой. Правительство вводит меры, такие как налоговые льготы и снижение арендной платы, чтобы помочь бизнесу как можно скорее вернуться на своё место в промышленной цепочке.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.