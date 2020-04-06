GT: новые случаи заражения COVID-19 не дают Пекину вернуться к нормальной жизни

Власти Пекина заявили, что ситуация с профилактикой и предотвращением вспышки коронавируса в городе по-прежнему сложная, сообщает Global Times. Так, в субботу 4 апреля в столице было зафиксировано 170 «завозных» случаев заражения и 410 внутренних. Как отметили местные власти, как только Китаю удастся остановить болезнь, Пекин сделает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
В то время как в существенной части Китая властям удалось взять COVID-19 под контроль, с распространением пандемии коронавируса Пекин, один из крупнейших центров международной коммуникации, не сможет полностью покончить с заболеванием в сжатые сроки, пишет Global Times. Велика вероятность, что столица КНР ещё долгое время будет пребывать в состоянии повышенной готовности к эпидемии.
Как заявил на недавней пресс-конференции представитель пекинского правительства Сюй Хэцзянь, ситуация с профилактикой и предотвращением заражений COVID-19 в городе по-прежнему сложная, поэтому власти продолжат принимать все необходимые меры.
Также Сюй отметил, что, когда Китаю удастся остановить распространение коронавируса по своей территории и в Пекине в частности, столица сделает всё возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу производства и «вернуться к нормальной жизни». Как обещают пекинские власти, они выработают ряд инициатив по восстановлению экономической деятельности и созданию новых рабочих мест.
По данным Global Times, в субботу 4 апреля в Пекине было зафиксировано 170 «завозных» случаев заражения и 410 внутренних. В воскресенье столица КНР также сообщила о двух случаях, когда пациенты с симптомами болезни не сообщили о своём состоянии властям, тем самым создав угрозу новых заражений. Так, женщина, вернувшаяся с мужем из Великобритании 20 марта и помещённая в карантин, ещё там начала испытывать лёгкие симптомы коронавируса, но никому об этом не сказала и лечилась самостоятельно. По возвращении домой ей стало хуже, и на следующий день пациентку отвезли в больницу, где у неё диагностировали COVID-19.
Заместитель главы пекинского Центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синго призвал жителей китайской столицы сообщать реальные данные о состоянии их здоровья, поскольку в противном случае они рискуют запоздать с лечением и заразить других.
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