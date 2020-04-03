Сенатор США: Китай видит в пандемии шанс на мировое господство

Десятки лет американский истеблишмент выступал за тесные экономические связи с Китаем, в то время как целью Пекина было мировое господство, полагает сенатор США Джош Хоули. В интервью Fox News политик заявил, что в глазах Китая пандемия COVID-19 — очередной «геостратегический шанс».
Как по-вашему, почему чиновники от здравоохранения на Западе и, конечно же, наши бездумные СМИ без всякого скептицизма воспринимают медицинскую статистику из Китая и используют её как основание для принятия решений здесь?
ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор США: Знаете, Такер, эти же самые люди — я имею в виду вашингтонскую элиту, дельцов с Уолл-стрит и медийный истеблишмент — все они десятилетиями выступали за более тесные связи с Китаем. Эти же люди уверяли нас, что для Америки и мира будет просто замечательно, если мы интегрируем нашу экономику с китайской. Мол, будет замечательно, если экономика будет глобальной и мы переместим рабочие места за океан, разницы-то никакой. Как оказалось, во всём этом они ошибались. Они ошибались насчёт всей этой сделки: для Америки она была ужасна, и теперь мы переживаем её последствия.
Думаю, мы наконец-то просыпаемся — или по крайней мере вашингтонская элита наконец просыпается и видит, какова цена той сделки, которую она заключила. Пора в корне пересмотреть наши отношения с Китаем и миром. Пора уже начать ставить американских рабочих на первое место и перестать кланяться китайскому правительству.
Мы рассматриваем эту эпидемию, главным образом, с эпидемиологических позиций. На наших экранах множество людей в белых халатах зачитывает статистику и даёт иногда хорошие советы, я ничего не хочу сказать о них плохого. Не уверен, что так же это рассматривает Китай. Как, по-вашему, рассматривает этот момент Китай? Что, по их мнению, поставлено на карту?
ДЖОШ ХОУЛИ: Они явно рассматривают это как геостратегический шанс. Точно так же, как и всё остальное. Послушайте, у них есть план. Они хотят быть центральной силой, господствующей мировой державой. У них есть такое выражение: «В небе может быть лишь одно солнце», — это выражение китайских правительственных чиновников. И они хотят, чтобы этим солнцем был Китай, Пекин. И они всегда видели в этом шанс.
Но вот в чём дело, Такер. Это и для нас шанс. Шанс открыть глаза. Американский народ десятки лет это знал… Знал, что партнёрство с Китаем опасно. Знал, что выводить нашу цепь поставок за океан было неправильно. И теперь нам представилась возможность исправить эти ошибки. Пора нам целиком вложиться в Америку, а не в Китай. И теперь у нас будет шанс это сделать.
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