CNBC: США почти гарантированно в этом году утратят мировое лидерство в сфере добычи нефти

На фоне недавнего обвала цен на нефть, испаряющегося спроса и резкого снижения инвестиций США в этом году почти гарантированно потеряют своё с трудом заработанное место крупнейшего в мире производителя нефти, пишет CNBC со ссылкой на мнения экспертов в сфере энергетики.

Это может привести к потенциально огромным последствиям для внешней политики Соединённых Штатов, поскольку американские власти на протяжении десятилетий считали, что энергетическая и национальная безопасность «неумолимо» взаимосвязаны.

«Если у нас и дальше цены будут такими низкими, то мы увидим значительное снижение добычи нефти в США. И они больше не будут номером один», — заявил вице-президент IHS Markit Дэн Йергин.

Благодаря сланцевому буму США в 2018 году стали главным производителем чёрного золота в мире, обойдя по объёмам добычи Россию и Саудовскую Аравию.

В настоящее время мир всё больше и больше погружается в самоизоляцию в связи с коронавирусом, а между Саудовской Аравией и Россией идёт ценовая война на нефтяном рынке. Всё это привело к падению цен на чёрное золото более чем на 65% с начала года, причём стоимость нефти марки Brent — ориентира для мирового рынка — в понедельник утром составляла всего $22,78 за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) — $20,39 за баррель. Как отмечает издание, это самый низкий уровень за почти два десятилетия.

В начале марта действия Саудовской Аравии привели к резкому снижению цен на сырую нефть, поскольку она изменила свой курс, отказавшись от сокращения добычи ради повышения цен на сырьё и переключившись на стратегию, как говорят некоторые аналитики, «выжженной земли». Эр-Рияд наводнил мировой рынок дешёвой нефтью, добиваясь заполучить для себя большую долю этого самого рынка. Россия, в свою очередь, объявила, что увеличит собственную добычу, из-за чего другие союзники Саудовской Аравии по ОПЕК, такие как Объединённые Арабские Эмираты, откроют свои нефтяные краны 1 апреля, когда истекает ранее действовавшее соглашение в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи.

На прошлой неделе Госдеп США опубликовал заявление, в котором говорилось, что госсекретарь Майк Помпео в беседе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом призвал Саудовскую Аравию «воспользоваться случаем и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, когда мир сталкивается с серьёзной экономической неопределённостью».

Но до сих пор никакого конца ценовой войны не видно, а Москва и Эр-Рияд настаивают на том, что они могут некоторое время жить с низкими ценами на нефть.

В отличие от них производители с более высокими затратами, например, американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, «уже эксплуатационно неэффективны... и боль будет только усиливаться», — прокомментировал ситуацию Эхсан Хоман, директор отдела исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки в банке MUFG в Дубае.