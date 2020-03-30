Spiegel: коронавирус привёл к падению цен на нефть до низшего уровня с 2002 года

Масштабное распространение коронавируса привело к застою в мировой экономике и снижению энергопотребления. В сочетании с войной цен между Саудовской Аравией и Россией это привело к падению цен на нефть примерно на 60%, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Сейчас цены на этот энергоресурс находятся на низшем уровне с ноября 2002 года.

Коронавирус вызвал застой в экономике, что привело, в том числе, к снижению энергопотребления, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Из-за этого поставщикам нефти сейчас приходится нелегко: цены на нефть на данный момент находятся на низшем уровне с ноября 2002 года.

Как отмечается в статье, к началу недели цены на нефть существенно снизились из-за экономических последствий эпидемии коронавируса. Баррель (159 л) марки Brent сейчас стоит настолько дёшево, как не было с ноября 2002 года. Тогда цены на нефть оказались под давлением вследствие терактов 11 сентября 2001 года. Сейчас дополнительное давление на цены на энергетическое сырьё оказывает война цен между крупными поставщиками нефти — Саудовской Аравией и Россией.

Ранним утром в понедельник цена на баррель нефти марки Brent опустилась практически на 8% и достигла уровня в $23,03, поднявшись после этого лишь до отметки в $23,50. Это означает, что курс нефти Brent с 24 февраля, когда масштабное распространение нового коронавируса добралось до финансовых рынков, упал почти на 60%.

Цена за баррель американской нефти сорта WTI к началу торгов в понедельник упала на 7,4% до $19,92, опустившись ниже рубежа в $20, как уже было однажды за время кризиса, вызванного коронавирусом. Суммарное падение цены за баррель нефти марки WTI с начала эпидемии и кризиса с коронавирусом составило чуть более 60%, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.