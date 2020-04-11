El País: коллективный посттравматический стресс — Ухань возвращается к жизни после карантина

Китайские эксперты предупредили о негативных последствиях изоляции на психологическое здоровье жителей Ухани. Но жизнь в городе начинает возвращаться в нормальное русло после снятия карантина, сообщает El País. В настоящий момент на горячую линию по оказанию психологической помощи в городе поступает в 6 — 7 раз больше звонков, чем обычно, тогда как в период кризиса звонили в 60-70 раз чаще

Длительный карантин в Ухани, снятый в среду, но продолжающий ограничивать передвижение в городе, негативно сказывается на психологическом здоровье его жителей, пишет El País.

На это указывают исследования последствий эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, унёсшей жизни почти 800 человек по всему миру. Тогда хронические проблемы психологического характера выявили как у вылечившихся пациентов, так и врачей.

Февральское исследование Китайского общества психологии выявило симптомы тревоги, связанной с распространением коронавируса у 42,6% из 18 тыс. принявших в нём участие китайских граждан. У 16,6% из 14 тыс. китайцев также выявили признаки депрессии различной степени тяжести.

Как отмечает издание, это станет вызовом для специалистов в области психологического здоровья Китая, страдающего от нехватки квалифицированных кадров. По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране на 1 тыс. человек приходится лишь 2,2 психиатра, что значительно ниже показателей большинства стран Европы или Латинской Америки.

Несмотря на то, что самым трудным временем в Ухани стало начало карантина, специалисты предупреждают, что последствия изоляции для психологического здоровья окажутся не менее тяжёлыми.

Каждому психологу на специальной горячей линии по оказанию психологической помощи в изначальном эпицентре заболевания пришлось принять несколько сотен звонков 25 января, через два дня после введения карантина.

Среди обратившихся за психологической помощью была сестра заразившейся девушки, чувствовавшая свою вину за то, что они вовремя не покинули город, как предлагала последняя, и женщина, оставшаяся единственной незаражённой коронавирусом в жилом комплексе.

«Сначала люди были очень напуганы. Некоторые из них оказались заперты в Ухани. Или их не принимали в других городах, так как они приехали из Ухани. Они были напуганы. Людям нужны были объяснения о происходящем, прежде чем они могли услышать слова утешения», — рассказал один из психологов горячей линии Лю Сяньлан.

В городе, охваченном «паникой, невежеством и растерянностью», где медицинские работники не могли справиться с увеличившимся числом пациентов, специалисту приходилось искать информацию о распространении коронавируса в интернете.

Через несколько дней, когда правительство направило в Ухань около 42 тыс. медицинских работников из других провинций Китая, а также защитное снаряжение, ситуация стабилизировалась. Однако звонки на горячую линию с просьбами о помощи от тех, кто заявлял о неспособности контролировать гнев или печаль, не прекратились.

«Однажды я ответил врачу. Звонок длился всего три минуты. Он работал в больнице, в которой умерло много людей, и он был напуган. Дома его ждал маленький сын. У нас была специальная телефонная линия для медицинских работников, но звонили на неё немногие. Из-за нехватки времени, конечно. И из-за некоторого чувства стыда. Они чувствовали, что должны помогать людям, а не просить о помощи», — отметил психолог.

Согласно опросу Пекинского университета, треть из 311 медицинских работников, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом, столкнулись с разного рода психологическими проблемами.

«Мы готовимся к коллективному посттравматическому стрессу. Множество организаций и компаний ищут психологов и обучают консультантов, которые смогли бы оказать базовую помощь. У нас не хватает людей. Работы будет много. Все в Ухани столкнулись с травмой, особенно те, кто потерял близких», — добавил Лю Сяньлан.

El País напоминает, что, по официальным данным, в городе с населением около 11 млн. человек коронавирус унёс жизни примерно 2,5 тыс., а общее число заражённых составило приблизительно 50 тыс.

Однако, по словам специалиста, жизнь в городе начинает возвращаться в нормальное русло, о чём свидетельствует снижение обращений за психологической помощью с 50 — 60 раз больше обычного до 6 — 7 выше нормы.