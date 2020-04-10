DM: ООН предупредила о «катастрофических последствиях» из-за нехватки презервативов в кризис коронавируса

Из-за закрытия производств на карантин и проблем с транспортировкой в период пандемии мир может столкнуться с дефицитом презервативов. Как пишет Daily Mail, Фонд ООН в области народонаселения опасается, что это явление может ударить по бедным и уязвимым слоям общества и будет иметь «катастрофические последствия» для здоровья и жизней многих женщин и их близких.

ООН предупреждает о возможных «катастрофических» последствиях нехватки презервативов из-за того, что в условиях пандемии COVID-19 ряд производителей были вынуждены закрыть свои фабрики на карантин, сообщает Daily Mail.

Сегодня власти многих стран, затронутых коронавирусом, приостановили работы всех бизнесов, не имеющих, по мнению правительств, первостепенной значимости. В конце марта Малайзия, одна из крупнейших стран — производителей самых популярных видов контрацептивов, объявила карантин на всей своей территории. Для местной компании Karex, которая делает каждый пятый презерватив во всём мире, это означает, что в период с середины марта по середину апреля она выпустит на 200 млн единиц меньше, чем обычно.

Как считает генеральный директор предприятия Гох Миах Киат, учитывая, что и другие производители могут столнуться со схожими проблемами или трудностями с транспортировкой, также вызванными пандемией, миру грозит дефицит презервативов.

«Ситуация сложная, но мы стараемся сделать всё возможное. Перспективы вызывают немалые опасения, потому что презервативы — важное медицинское изделие», — прокомментировал малайзийский бизнесмен. По его словам, больше всего он переживает из-за нехватки доступных контрацептивов в развивающихся странах.

По данным газеты, изначально Karex пришлось закрыть все три малайзийских завода до конца карантина, 14 апреля, но предприятию разрешили возобновить работу раньше — только с половиной сотрудников.

Фонд ООН в области народонаселения, который обеспечивает контроль над сексуальным и репродуктивным здоровьем в странах по всему миру, тоже «бьёт тревогу», подчёркивает Daily Mail. Как заявляет ведомство, из-за проблем с производством и транспортировкой на данный момент на свои программы оно получает порядка 50—60% от поставок презервативов в обычное время. Фонд также выразил опасения, что сильнее всего дефицит контрацептивов ударит по самым бедным и уязвимым слоям населения, но заверил, что ведомство старается набрать дополнительных поставщиков.

Представитель фонда ООН отметил: «Нехватка презервативов или вообще любых контрацептивов может привести к росту числа нежелательных беременностей с потенциально катастрофическими последствиями для здоровья и жизней девочек-подростков, женщин и их партнёров и семей». Отсюда вытекают и риски небезопасных абортов, а также заражения венерическими заболеваниями и ВИЧ.

Несмотря на предупреждения о грядущем дефиците презервативов, пока большая часть мира живёт в режиме изоляции, по словам производителей, спрос на контрацептивы растёт. В Индии, согласно сообщениям местных СМИ, после введения повсеместного карантина продажи презервативов выросли на 25—35%.

Пока остаётся надеяться на производителей из Китая, которые уже сумели взять под контроль распространение коронавируса и вновь открывают фабрики и заводы. Предприятия Поднебесной, вроде HBM Protections и Shanghai Mingbang Rubber Products, заявили, что уже вернулись к работе, наращивают объёмы производства и готовы при необходимости помочь восполнить мировые запасы презервативов.