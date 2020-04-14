DE: британцы не намерены прощать Китаю сокрытие информации о коронавирусе

Ряд британских парламентариев, а также рядовые британцы призвали правительство «перезагрузить» отношения с Китаем после победы над коронавирусом, обвинив власти страны в сокрытии информации о начале эпидемии, пишет Daily Express. Так, 55% опрошенных консалтинговым центром Redfield & Wilton Strategies жителей Великобритании возложили ответственность за пандемию на Пекин.

Большинство британцев возлагают вину за эпидемию коронавируса на правительство Китая, сообщает Daily Express со ссылкой на опрос консалтингового центра Redfield & Wilton Strategies.

В частности, 55% опрошенных сочли, что во вспышке COVID-19 виновато китайское правительство, которое скрывало информацию о распространении заболевания, несмотря на то что в настоящий момент в стране успешно справляются со сдерживанием заболевания.

Как отмечает издание, действия Китая, где первый случай коронавируса был установлен ещё в декабре, также привели в ярость множество читателей Daily Express.

«Все, кто не обратил внимания, отчасти виноваты в своих собственных бедах, но в первую очередь вина по-прежнему лежит на Китае!» — заявил один из читателей.

«Вирус начался в Китае, и Китай скрывал его так долго, как мог. Однако они закрыли все входящие рейсы, но не исходящие! За это время вирус добрался до Европы, США и остального мира», — поддержал другой читатель.

Кроме того, нашлись те, кто призвал правительство Великобритании прекратить торговлю с Китаем.

Daily Express отмечает, что согласны с подобной позицией и некоторые британские парламентарии. Так, председатель комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании Том Тугендхат заявил, что действия Китая в начале вспышки коронавируса стоили жизней тысяч британцев.

По словам Тугендхата, британское правительство в борьбе с распространением вируса опиралось на информацию из Китая, где тем временем вводили всех в заблуждение.

«Ложь Китая стоила жизней британцам. Теперь Великобритании, как никогда, необходимо подумать о перезагрузке отношений с Китаем», — полагает политик.

Канцлер герцогства Ланкастерского и бывший министр юстиции Великобритании Майкл Гоув также осудил Пекин за сокрытие информации. «Первый случай коронавируса в Китае был установлен в декабре прошлого года, но из приходивших из Китая сведений не было ясно, каковы масштабы, природа и заразность заболевания», — приводит издание слова Гоува.

Другой британский парламентарий Иэн Дункан Смит заявил, что действия Пекина не позволили остальным странам подготовиться к пандемии.

«Слишком долго страны в отчаянной надежде на заключение торговых сделок с Китаем раболепствовали перед этой страной. Но как только мы справимся с этой ужасной пандемией, необходимо, чтобы мы все переосмыслили эти отношения и сделали их основу честной и сбалансированной», — призвал политик.