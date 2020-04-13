SRF: печальный антирекорд — в США за сутки от коронавируса умерло более 2000 человек

На фоне эпидемии коронавируса США ставят один антирекорд за другим, сообщает SRF. Число заражённых в стране превысило 500 000, а смертельных исходов — 18 000. При этом за один день от болезни впервые умерло более 2000 человек. И на фоне этой страшной статистики глава Белого дома Дональд Трамп продолжает рассуждать о скорой отмене карантина.

А теперь о США, где от коронавируса умирает всё больше людей. За один день впервые умерло более 2000 человек. Американский президент Трамп долгое время преуменьшал угрозу, исходящую от вируса. Ещё в конце февраля он сравнил его с обычным гриппом. Три недели назад он заявил, что собирается отменить карантин уже на Пасху, мечтал о том, что в церквях будет полно людей. Теперь же он заговорил по-другому. Совсем по-другому.

На пресс-конференции в Белом доме президент Трамп ответил на вопрос «Когда ситуация станет достаточно безопасной, чтобы его страна вернулась к нормальной жизни?»

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я уповаю на Бога, что это будет правильное решение. Принять нам его помогут самые талантливые и умные люди, которые любят нашу страну <…> Но это самое важное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать.

Этому моменту предшествовала резкая смена тона в заявлениях президента: ещё в конце января Трамп сказал, что для США вирус — это «очень маленькая проблема». В конце февраля Трамп обещал, что вирус просто чудом исчезнет. В конце марта он утверждал, что в битве (с коронавирусом. — ИноТВ) удастся победить — много времени это не займёт.

Сейчас же число инфицированных бьёт все рекорды: в США официально зарегистрировано более 500 000 заражённых коронавирусом и 18 000 случаев смерти. Школы закрыты, во многих штатах действует карантин, но президент Трамп надеется, что уже скоро страну можно будет открыть и запустить экономику.

Со вторника в экспертной комиссии будет обсуждаться возможность снятия изоляции. Медэксперты президента предостерегают, что и после открытия страны люди продолжат заражаться коронавирусом.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, эксперт по инфекционным заболеваниям при американском правительстве: Не стоит питать иллюзий: если мы в определённый момент решим смягчить некоторые из ограничений, люди продолжат заражаться коронавирусом. Вопрос в том: «Как мы будем на это реагировать?»

В Нью-Йорке, сильно пострадавшем от эпидемии, медработники почитают память врачей, а также медсестёр и медбратьев, которые умерли от COVID-19. На данный момент в США самый высокий в мире процент заражений.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2020 года.