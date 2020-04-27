Handelsblatt: американские правые воспринимают карантин как атаку на свои права

В ряде штатов США прошли протесты сторонников Республиканской партии, требующих отмены карантинных мер, пишет Handelsblatt. Причина заключается в том, что штаты с большим количеством республиканцев, как правило, менее густо заселены и слабо подвержены влиянию коронавируса: в результате население воспринимает введение карантина как неправомерное ограничение личных свобод.

На протяжении нескольких недель казалось, что пандемия коронавируса может помочь США преодолеть идеологический раскол, пишет Handelsblatt. В конгрессе республиканцы и демократы в рекордно короткие сроки согласовали уже четыре пакета помощи.

Да, Дональд Трамп, как обычно, позволил себе несколько резких высказываний в адрес нелюбимых политиков, однако при этом он показал, что хочет заслужить репутацию кризис-менеджера. План по выходу из кризиса, представленный Трампом 16 апреля, не выглядит идеологизированным и звучит разумно, отмечает издание: Белый дом определил чёткие критерии того, как и в какие временные промежутки могут быть сняты те или иные ограничения, передав право на принятие решений губернаторам.

Тем не менее почти сразу после публикации плана Трамп начал новый раунд внутриамериканского противостояния и раскритиковал трёх губернаторов-демократов из Мичигана, Миннесоты и Вирджинии, которые недостаточно быстро продвигали его идеи, пишет Handelsblatt. В случае с Вирджинией Трамп также подчеркнул, что в штате оказалась под угрозой вторая поправка к Конституции (дающая право на ношение оружия).

Издание отмечает, что на данный момент эпидемия наиболее сильно затронула именно демократические штаты. Что касается регионов с большим количеством сторонников Республиканской партии, то они, как правило, менее густо заселены и вирус там распространяется медленнее. В результате во многих таких штатах возникают протесты против введения карантинных мер: люди воспринимают их как ограничение своих свобод. Протестующие отмечают, что большинство заражений происходит в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси и не стоит применять к остальным 48 штатам такие же меры.